托育費10年未調議員喊要漲 盧秀燕：須參考全國標準

台中市議員鄭功進指出，托育人員收費規範10年未調整，24小時全日托每月2萬2500元，平均日薪750元、時薪僅31元，收費六都最低。市長盧秀燕指出，參考全國收費標準，衡量需求及家長負擔再評估。

鄭功進提到，台中市7年前訂立「台中市居家式托育服務收退費項目及基準」但收費標準10年未調整，分區訂價最低12000元，他認為適度競爭才能提升托育環境。

鄭功進表示，各區全日托均一價為2萬2500元，價格過低導致托育人員不願意接全日托，托育費每小時31元，難怪願接全日托的保母人數越來越少，家長只能找無照保母。

台中市社會局長廖靜芝指出，目前全市合格保母數共4226人，全日托最多可收2名；盧秀燕說，須顧及保母生計、托育的家長負擔及參考全國收費標準，綜合評估考量後再研議是否調整。

鄭功進說，近年來物價攀升，副食品費的訂價太低，造成托育人員不願意兼作副食品，副食品費應每兩年依照消費者物價指數做調整。增加彈性調整空間以因應家長對副食品的食材需求。以一個月22天來算，平均1餐只有30元，幼兒吃的食物要求標準相對高，市府應盡快調整。

鄭功進要求，除改善從業人員的收費標準，市府也應加強稽查無照保母，改善托育品質。