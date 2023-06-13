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南投高齡畢業生！8旬嬤讀書圓夢 外配鄰居是功臣

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國姓國中補校學生邱張圓妹（左）應是今年縣內最高齡的畢業生，縣長許淑華（右）今天也到場為她喝采。圖／南投縣政府提供
國姓國中補校學生邱張圓妹（左）應是今年縣內最高齡的畢業生，縣長許淑華（右）今天也到場為她喝采。圖／南投縣政府提供

南投縣國姓國中今舉辦畢業典禮，高齡80歲的邱張圓妹應是今年縣內最高齡的畢業生，縣長許淑華到場為她喝采，也勉勵畢業生要用勇於學習。她透露，能把國中讀畢業，新住民外配鄰居都是功臣，她們鼓勵她一起讀書，還每天載她上課。

國姓國中指出，為鼓勵終身學習，該校除了一般生，同時設有補校，讓有意繼續學習的新住民或失學國民，能夠就讀並取得學歷，而今年共有8名補校畢業生共有畢業生，有7人是新住民媽媽，還有1位就是高齡80歲的邱張圓妹阿嬤。

邱張圓妹說，她是草屯人，小時候讀土城國小，有讀到畢業，但之後沒能再升學，一直都覺得可惜，後來就嫁到國姓福龜，因為都已經嫁人，對於讀書就更沒抱什麼希望，也沒想過要再升學了，後來因為新住民外配鄰居一直鼓勵，才重拾書本。

她也透露，國姓當地很多外籍配偶，她的鄰居很多也是，更因為周遭鄰居的新住民媽媽不斷鼓勵，「相招逗陣」讀國中補校，不僅當她的同學，還當她的司機，每天都是她們載她去上課，也學習交流，她能把國中讀畢業，她們真的是大功臣。

而因邱張圓妹應該是今年縣內最高齡的畢業生，縣長許淑華今天也到場為她喝采，並勉勵全場畢業生，她表示，能夠不受年齡與環境的限制，勇於學習，拓展人生視野，很值得鼓勵，邱張圓妹及補校的新住民畢業生都是大家學習的榜樣。

南投縣長許淑華（左6）與國姓國中補校8名畢業生開心合影。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（左6）與國姓國中補校8名畢業生開心合影。圖／南投縣政府提供

新住民 許淑華 升學

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