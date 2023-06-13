4億BRT機電設備將報廢拆除 中市議員批浪費公帑

台中市議員楊典忠今天指出，要價新台幣4億元BRT機電設備，在台灣大道上蒙塵9年，4月市府追加220萬機電設備拆除費，將拆除報廢，他表示，公帑未妥善運用就是浪費。

台中市議會今天市政總質詢，民進黨籍市議員楊典忠指出，在台灣大道上蒙塵9年的BRT機電設備，包括餘額查詢機97台、加值機49台、月台補票機49台、收費閘門49座、多媒體顯示看板38台，200多台設備將全部拆除。

楊典忠表示，市府今年4月追加「公車專用道站台機電設備拆除費220萬」預算，近期完成發包，即將拆除報廢。高達4億的機電設備拆掉後要送去哪裡，難道直接報廢當破銅爛鐵賣掉。

楊典忠說，從評估規劃到決策，市政公帑沒有妥善運用就是浪費，應記取教訓，重大建設政策從規劃、可行性評估、說明會公聽會、預算審查、採購發包、完工結案都有相關配套作業。

他指出，目前，台中市是唯一建置BRT車輛系統的城市，建議可以留下一套設備，屆時可跟水湳經貿的台灣塔模型一起展出，見證台中市城市發展政策歷程。

中市交通局長葉昭甫表示，台灣大道BRT自民國104年7月8日更改為公車專用道後，收費方式改為車內刷卡，原機電系統設備若尚堪用且未達到報廢條件，均提供各需求機關再利用，如專用道站內的監視器、廣播設備及月台門等。

葉昭甫指出，另外107至109年間，分批移撥可再利用設備財產給各機關學校公務單位使用，並依業務需求，部分設備租給中捷公司活化運用。考量BRT司法程序已在111年9月30日結束，已規劃BRT閒置機電設備報廢、拆除、移置及拍賣程序，完成後可提供民眾更寬廣舒適的候車環境。