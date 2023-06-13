快訊

林飛帆退出立委選舉 民進黨北市黨部點名「他」可參選

媒體人曝調解內幕不撤文 林智堅律師發聲明「追究法律責任」

4億BRT機電設備將報廢拆除 中市議員批浪費公帑

中央社／ 台中13日電

台中市議員楊典忠今天指出，要價新台幣4億元BRT機電設備，在台灣大道上蒙塵9年，4月市府追加220萬機電設備拆除費，將拆除報廢，他表示，公帑未妥善運用就是浪費。

台中市議會今天市政總質詢，民進黨籍市議員楊典忠指出，在台灣大道上蒙塵9年的BRT機電設備，包括餘額查詢機97台、加值機49台、月台補票機49台、收費閘門49座、多媒體顯示看板38台，200多台設備將全部拆除。

楊典忠表示，市府今年4月追加「公車專用道站台機電設備拆除費220萬」預算，近期完成發包，即將拆除報廢。高達4億的機電設備拆掉後要送去哪裡，難道直接報廢當破銅爛鐵賣掉。

楊典忠說，從評估規劃到決策，市政公帑沒有妥善運用就是浪費，應記取教訓，重大建設政策從規劃、可行性評估、說明會公聽會、預算審查、採購發包、完工結案都有相關配套作業。

他指出，目前，台中市是唯一建置BRT車輛系統的城市，建議可以留下一套設備，屆時可跟水湳經貿的台灣塔模型一起展出，見證台中市城市發展政策歷程。

中市交通局長葉昭甫表示，台灣大道BRT自民國104年7月8日更改為公車專用道後，收費方式改為車內刷卡，原機電系統設備若尚堪用且未達到報廢條件，均提供各需求機關再利用，如專用道站內的監視器、廣播設備及月台門等。

葉昭甫指出，另外107至109年間，分批移撥可再利用設備財產給各機關學校公務單位使用，並依業務需求，部分設備租給中捷公司活化運用。考量BRT司法程序已在111年9月30日結束，已規劃BRT閒置機電設備報廢、拆除、移置及拍賣程序，完成後可提供民眾更寬廣舒適的候車環境。

BRT 台中市 議員

延伸閱讀

捷運聯開宅做官舍挨批 中市府：承租最小坪數空屋

中市境內通勤月票全國最便宜 6月15日起早鳥預售只要199元

台中市通勤月票299元吃到飽 6月中旬72處開賣

議員批為兩大百貨闢「特權車道」 中市府兼顧多方權益

相關新聞

睽違3年鹿港龍舟賽將登場 吃煎堆、逛博物館處處是驚喜

因疫情而睽違三年的彰化縣鹿港鎮「國際龍舟錦標賽」今年將重磅回歸，彰化縣長王惠美說，鹿港是個開放式博物館，處處是驚喜，白天...

托育費10年未調議員喊要漲 盧秀燕：須參考全國標準

台中市議員鄭功進指出，托育人員收費規範10年未調整，24小時全日托每月2萬2500元，平均日薪750元、時薪僅31元，收...

南投高齡畢業生！8旬嬤讀書圓夢 外配鄰居是功臣

南投縣國姓國中今舉辦畢業典禮，高齡80歲的邱張圓妹應是今年縣內最高齡的畢業生，縣長許淑華到場為她喝采，也勉勵畢業生要用勇...

影／台鐵首批R200型柴電機車運抵台中港 預計7月見面會

台鐵新購首批R200型柴電機車2輛，從西班牙由巴拿馬籍博斯普魯士公路號汽車船首次運抵台中港，靠泊八Ａ碼頭卸貨，今天由2輛...

身障者憂大里運動公園停車場月票改抽籤 台中市府：已有身障者優惠

台中市有身障市民反映，指在大里運動公園停車超過10年，以往月票不用抽籤，最近卻首次被通知月票要抽籤，他擔心若抽不中，行動...

億元納骨塔新櫃位裂了 彰化二林公所急澄清

彰化縣二林鎮梅芳公墓新建納骨塔園區「梅陵園」今年4月17日落成啟用，部分民眾發現先人的骨骸罎櫃位有裂痕，全新設施品質有瑕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦