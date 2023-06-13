日照中心長輩圓夢變身櫻花妹 綻開笑容說難忘

彰化縣福興鄉秀和苑日照中心和鹿港塩太郎的家今天舉辦一場圓夢活動，讓長輩們穿上日本和服浴衣走秀和跳舞，福興秀和苑主任蕭宇若說，希望替長輩們製造驚喜感，讓他們能健康老化、活躍老化，開心過老年生活。

蕭宇若說，在一次和長輩閒聊時，發現很多人過去最喜歡出國旅遊的地方就是日本，但因現在行動不便，無法成行，也有長輩說一生中從未去過日本，很想去看看，工作人員決定替長輩找替代出國的圓夢法。

他們決定拜訪和服租借店家「鹿港塩太郎的家」，沒想到老闆陳科言馬上熱情響應，一起規劃今天的公益活動，不僅免費提供長輩及日照員工穿浴衣變裝，還準備各式的髮飾、紙傘、提包等配件，幾乎把店裡的道具都搬到日照中心來，讓大家非常感動。

出席活動的福興鄉鄉長蔣煙燈一踏進日照中心，也笑說「他說一秒就飛到日本了」，還用日語自我介紹說他叫「煙燈一郎」，逗的長輩哈哈大笑。

日照中心的雪花阿嬤說，她從來沒去過日本，和大家一起拍美美的照片，很像櫻花妹，會讓她一輩子難忘。陪媽媽出席的家屬黃秀菊也說，感謝秀和苑和陳老闆的用心，也讓家屬穿上日本服飾，和穿著和服的媽媽一起拍照，留下美好的回憶。

福興秀和苑主任蕭宇若說，原本僅預計租借幾件浴衣，很感謝塩太郎家鹿港店老闆的大力支持與贊助，讓所有願意變裝的長輩都能夠體會變裝的樂趣。秀和苑推行YES文化，製造驚喜與圓夢計畫，希望能夠讓長輩尊榮感、信賴感與安心感，讓長輩們更健康、活力、尊嚴的享受生活。

秀和基金會陳佳琪執行長表示，目前在彰化縣北斗鎮、福興鄉、花壇鄉、伸港鄉、溪州鄉及線西鄉都設有秀和苑日照中心，未來在田中及溪湖也將設立日照中心，希望提供更優質的日照服務。