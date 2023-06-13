南投和雅橋野溪復育工程 台灣原生物種都回來了

南投鹿谷和雅橋長年受溪流沖刷、土石流等影響受損，溪域生態也因土石擾動，台灣白甲魚、石賓等原生種減少，為友善棲地兼顧防災，水保局南投分局改善上下游固床工，解決河道縱向阻隔生態且成功復育，勇奪今年「全球卓越建設銀獎」。

水保局南投分局指出，和雅橋位於鹿谷北勢溪，921地震時上游崩塌，再受到土石流災害，雖經緊急災修仍因長年溪水沖刷導致既有構造物毀損；另過往工程造成生態縱橫向阻隔，影響動物棲息，不利魚類迴游，著手規畫改善上下游固床工。

經向當地社區耆老了解，當地早期有台灣白甲魚、台灣石賓、台灣鬚鱲、明潭吻鰕虎等原生物種豐沛，但921地震後因上游崩塌，土石嚴重擾動流域，數量驟減，而為降低對周邊流域的生態擾動，設計之初即進行生態監測，確認其數量狀態。

該分局治理課長張國欽說，為改善野溪棲地環境，並兼顧固床工防災功能，與工程顧問公司及社區充分討論，並以生態友善環境設計工程，現地使用竹材製作動物坡道，石材砌出護岸和固床工，減少水泥用量，達到節能減碳，也讓工程延壽。

此外，更從日本引進使用GRC工法讓工程結合融入地景，營造近乎天然岩盤的生態棲地，完工後不僅改善以往沿線800公尺長的河道縱向阻隔狀況，經生態監測，更發現白甲魚、石賓、鬚鱲、明潭吻鰕虎等數量翻倍成長，復育成果良好。