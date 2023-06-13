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鹿港慶端陽 國際龍舟賽睽違3年回歸98隊較勁

中央社／ 彰化縣13日電

疫情影響，「鹿港慶端陽」重頭戲國際龍舟錦標賽2020年僅舉辦表演賽，2021年及2022年停辦，隨著解封今年恢復舉辦，98支隊伍22日至24日下午3時至晚間8時30分在福鹿溪較勁。

彰化縣政府今天舉辦「2023年鹿港慶端陽」宣傳記者會，縣府將攜手鹿港鎮公所、福興鄉公所、龍舟委員會、各觀光工廠、宮廟及民間社團籌辦豐富活動，除因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情睽違3年的國際龍舟錦標賽今年回歸，還有光影藝術節、河岸綠地音樂會、魯班公宴、「萬粽矚目嘉年華」等活動。

彰化縣長王惠美出席致詞表示，「鹿港慶端陽」延續近半世紀，為讓民眾更認識鹿港小鎮、傳承端午文化，縣府與民間合作打造全台最精彩端午慶典，過去因疫情而縮小規模或停辦項目今年回歸，如在福鹿溪辦理夜間龍舟賽，歡迎22日到24日來為選手加油。

王惠美說，鹿港可說是「開放式博物館」，處處是驚喜，白天可探訪鹿港老街、到公會堂前品嚐鹿港特有「煎堆」與欣賞表演、去文武廟體驗傳統遊戲「葫蘆問」與「升官圖」，到桂花巷藝術村參加藝術體驗與選購伴手禮、到龍山寺聆聽南北管、到勞動學苑欣賞「魯班公宴」大師工藝品、前往彰濱各大觀光工廠。

王惠美表示，鹿港小鎮光影藝術節夜間點亮中山路、公會堂、老街、桂花巷藝術村、鹿港溪畔，有可愛的「柴語錄」貼圖角色陪伴穿梭鹿港；另外，遊客也可到田尾公路花園賞花、二林鎮品葡萄酒、芳苑鄉賞鳥觀海潮、八卦山139縣道感受自然，邀請民眾多來住幾晚。

鹿港 疫情

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