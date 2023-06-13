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億元納骨塔新櫃位裂了 彰化二林公所急澄清

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮公所找包商調整和換掉有問題的梅芳里新建納骨塔骨骸罎櫃位。圖／二林鎮公所提供
彰化縣二林鎮公所找包商調整和換掉有問題的梅芳里新建納骨塔骨骸罎櫃位。圖／二林鎮公所提供

彰化縣二林鎮梅芳公墓新建納骨塔園區「梅陵園」今年4月17日落成啟用，部分民眾發現先人的骨骸罎櫃位有裂痕，全新設施品質有瑕疵，質疑聲浪四起；二林鎮長蔡詩傑今天表示，已隨機選取櫃體送專業機構檢驗，另準備臨時安置處給民眾安放骨骸罎。

二林鎮梅芳公墓新建納骨塔，歷經兩次流標，費時570個工作天，斥資1億3200萬元，未來3年內將陸續開放約3萬個櫃位。第一批安放先人骨骸罎的部分民眾，發現櫃位底板有裂痕，質疑偷工減料、施工不當，紛紛向鎮公所反映並要求改善。

鎮長蔡詩傑今天表示，櫃體是壓克力一體成形，樣本經SGS等單位檢測安全耐用，或許施工固定時等原因造成裂痕，鎮公所昨天和監造及營造廠商舉行第一次說明會，先隨機抽選櫃體送交國內具有公信力的檢驗機構實驗室，檢視櫃位材質的承重和抗折度，鎮公所將公告檢驗報告以昭公信。

蔡詩傑重申，納骨塔工程絕無任何不法及違規情事，所有辦理過程均經得起內部及外部的任何檢視；鎮公所鎮公所準備兩個臨時方案，提供臨時安厝處放置櫃體有裂痕的骨骸罎，民眾也可先放入已調整和修復的櫃位，鎮公所對櫃位問題造成的風風雨雨，深感遺憾，也向受影響的家屬及民眾致上歉意。

民俗專家蒲慶峰指出，民間認為，安放骨骸罎櫃體若有裂痕是不吉利徵兆，所以反應較強烈，一般而言民俗上傾向換櫃位，但「不信者恆不信」，若櫃體修復或換新的，願意繼續安放也應尊重家屬想法。

彰化縣二林鎮梅芳里新建納骨塔骨骸罎的櫃體出現細微龜裂。圖／二林鎮公所提供
彰化縣二林鎮梅芳里新建納骨塔骨骸罎的櫃體出現細微龜裂。圖／二林鎮公所提供

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