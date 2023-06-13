億元納骨塔新櫃位裂了 彰化二林公所急澄清

彰化縣二林鎮梅芳公墓新建納骨塔園區「梅陵園」今年4月17日落成啟用，部分民眾發現先人的骨骸罎櫃位有裂痕，全新設施品質有瑕疵，質疑聲浪四起；二林鎮長蔡詩傑今天表示，已隨機選取櫃體送專業機構檢驗，另準備臨時安置處給民眾安放骨骸罎。

二林鎮梅芳公墓新建納骨塔，歷經兩次流標，費時570個工作天，斥資1億3200萬元，未來3年內將陸續開放約3萬個櫃位。第一批安放先人骨骸罎的部分民眾，發現櫃位底板有裂痕，質疑偷工減料、施工不當，紛紛向鎮公所反映並要求改善。

鎮長蔡詩傑今天表示，櫃體是壓克力一體成形，樣本經SGS等單位檢測安全耐用，或許施工固定時等原因造成裂痕，鎮公所昨天和監造及營造廠商舉行第一次說明會，先隨機抽選櫃體送交國內具有公信力的檢驗機構實驗室，檢視櫃位材質的承重和抗折度，鎮公所將公告檢驗報告以昭公信。

蔡詩傑重申，納骨塔工程絕無任何不法及違規情事，所有辦理過程均經得起內部及外部的任何檢視；鎮公所鎮公所準備兩個臨時方案，提供臨時安厝處放置櫃體有裂痕的骨骸罎，民眾也可先放入已調整和修復的櫃位，鎮公所對櫃位問題造成的風風雨雨，深感遺憾，也向受影響的家屬及民眾致上歉意。