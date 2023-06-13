聽新聞
test
0:00 / 0:00
億元納骨塔新櫃位裂了 彰化二林公所急澄清
彰化縣二林鎮梅芳公墓新建納骨塔園區「梅陵園」今年4月17日落成啟用，部分民眾發現先人的骨骸罎櫃位有裂痕，全新設施品質有瑕疵，質疑聲浪四起；二林鎮長蔡詩傑今天表示，已隨機選取櫃體送專業機構檢驗，另準備臨時安置處給民眾安放骨骸罎。
二林鎮梅芳公墓新建納骨塔，歷經兩次流標，費時570個工作天，斥資1億3200萬元，未來3年內將陸續開放約3萬個櫃位。第一批安放先人骨骸罎的部分民眾，發現櫃位底板有裂痕，質疑偷工減料、施工不當，紛紛向鎮公所反映並要求改善。
鎮長蔡詩傑今天表示，櫃體是壓克力一體成形，樣本經SGS等單位檢測安全耐用，或許施工固定時等原因造成裂痕，鎮公所昨天和監造及營造廠商舉行第一次說明會，先隨機抽選櫃體送交國內具有公信力的檢驗機構實驗室，檢視櫃位材質的承重和抗折度，鎮公所將公告檢驗報告以昭公信。
蔡詩傑重申，納骨塔工程絕無任何不法及違規情事，所有辦理過程均經得起內部及外部的任何檢視；鎮公所鎮公所準備兩個臨時方案，提供臨時安厝處放置櫃體有裂痕的骨骸罎，民眾也可先放入已調整和修復的櫃位，鎮公所對櫃位問題造成的風風雨雨，深感遺憾，也向受影響的家屬及民眾致上歉意。
民俗專家蒲慶峰指出，民間認為，安放骨骸罎櫃體若有裂痕是不吉利徵兆，所以反應較強烈，一般而言民俗上傾向換櫃位，但「不信者恆不信」，若櫃體修復或換新的，願意繼續安放也應尊重家屬想法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言