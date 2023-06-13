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林家興參選台中市第7選區立委 對手何欣純：繼續在地深耕

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨發言人林家興。圖／賴義鍠提供
國民黨發言人林家興。圖／賴義鍠提供

國民黨在台中市立委第7選區選舉，據傳將徵召國民黨發言人林家興，林昨已開始拜訪大里和太平兩地國民黨市議員。對此，他的對手、現任民進黨立委何欣純下午聲明，會就自己的步調繼續在地深耕，服務選民、爭取建設。

何欣純說，選舉是一時的，服務地方、爭取建設是一輩子的承諾，不管對手是誰，都希望他對這塊土地是疼惜的、是有感情、有溫暖的，目前會就自己的tempo（節奏、步調）繼續在地深耕，服務選民、爭取建設，因為這是她自己的故鄉，她會為它盡所有的心力，做最大的努力，來爭取、服務。

林家興到大里、太平選立委之事，昨已經國民黨台中市黨部主委顏文正證實，林家興極可能出線，會在六月底前敲定。顏文正說，林家興掌握議題及反應能力超強，到台中絕對「可以自己活下來」。

林家興昨在大里拜訪了市議員林碧秀，但要和大里區黨部主委李煥湘見面時，李因有事，兩人另約時間見面。林家興在太平則拜訪了市議員賴義鍠。

民進黨立委何欣純。圖／取自何欣純臉書
民進黨立委何欣純。圖／取自何欣純臉書

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