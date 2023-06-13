伊達邵至纜車站自行車道工期再延宕 端節前水域封閉

受5月前的乾旱影響，日月潭區水位過低，伊達邵至纜車站自行車道串聯工程延誤，原力拚端午節連假開放，近來水位回升，自行車道沿線物料恢復水路運送，日管處表示，自行車道只剩鋪面及安裝遊憩座椅等設施，再度宣布即日起至112年6月25日施工，部分水域因工期暫時封閉。

日管處指出，為改善環湖步道老舊及溼滑問題，伊達邵親水步道及水上自行車道，周邊水域管制原本預計今年清明連假前開放，但受到日月潭水位大幅下降，潭底汙泥承載重不確定，以及水上搬運材料機具也大受影響，工期暫受延宕，之後再延至端午連假前才可能完成，但工程延宕一波三折，只好再次往後順延。

日月潭國家風景區去年便公告封閉現有親水步道，闢建「伊達邵至纜車站自行車道串聯工程」的自行車道，日管處表示，未來長約600公尺的水上自行車道完工後，將再延伸至九蛙平台，將水上自行車道景點重新串連，打造真正的環湖運動車道。