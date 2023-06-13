「南投白宮」停業逾4個月 門口掛紅布條預告回歸

全台僅存的「南投稅務出張所」有「南投白宮」之稱，過去委外經營多舛，由溪頭妖怪村團隊接手後也因疫衝擊營運，今年起內部整修停業逾4個月，但近期公告「即將回歸」，與潮港城餐飲集團異業合作，將由「福瑞堂－云深茶館」進駐。

南投文化局指出，南投稅務出張所建於1936年，是全台唯一僅存的日治時期稅務出張所，純白色外觀被稱為「南投白宮」，2009年公告為歷史建築，斥資2700萬元修繕，盼委外經營活化，但招標不順利，2018年才由明山森林會館得標。

而明山森林會館以打造「溪頭妖怪村」為熱門景點聞名，該公司得標取得14.5年合約，為活化南投稅務出張所，由妖怪村團隊接手打造，2019年以貓妖「蘿西家族」為主題進駐營運，提供餐飲、藝文展覽等服務，歷史建築再度成了當地景點。

只不過，2020年起受疫情、母公司內部改組、廚師人力不足等因素，衝擊「南投稅務出張所‧蘿西家族」營運，去年9月起停止供餐，僅做藝文展覽之用，並於從今年2月起宣布內部整修和調整營運，停業已逾4個月，至今仍未對外開放。

但南投稅務出張所近期於門口掛出「福瑞堂－云深茶館籌備中」的紅布條，並上網公告「即將回歸」，明山森林會館證實，經過一季的調整，已與潮港城餐飲集團異業合作，尤其新品牌「福瑞堂」進駐，目前正進行動線規畫、裝潢等工作。