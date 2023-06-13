盧秀燕IG喝可樂 議員批不健康示範 網友：巴菲特也愛

台中市長盧秀燕1周前的IG「準、備、好、了，開始囉！」30秒影片， 盧市長打開冰箱，拿出半瓶可樂，喝口說「夏天我幾乎每天都喝」，小編說，冰箱內數有14瓶可樂。民進黨議員今質詢認為，現在學童肥胖問題益形嚴重，「市長會起示範作用」，要求盧秀燕以身作則宣導多喝白開水。盧解釋，她一瓶可以喝3天，每天補充水份仍以純水為主。

民進黨議員陳雅惠、陳俞融、陳淑華、蕭隆澤及謝家宜聯合質詢，指出學童肥胖問題越來越嚴重，並指出市長盧秀燕的IG有段影片，要工作先喝可樂表示「準、備、好、了」，且市長辦公室的小冰箱有19瓶飲料中，有14瓶含糖、無糖可樂。

陳俞融說，媽媽市長IG這段影片示範作用，很多家長不讓孩子喝含糖飲料，但小朋友可以說「市長也喝啊，為什麼我不能？」

盧秀燕說，其實她仍以喝白開水為主，雖愛喝可樂，但「1瓶分3天喝」，喝可樂對她而言是犒賞自己一下，且是一瓶分3次喝，喝上一口可以安慰自己、放鬆一下，連說兩句「最後好可以戒斷。」

議員張芬郁說，她要求兩兒子不要喝含糖飲料，自己也忍痛不喝，以身作則。她說，一定有很多媽媽也如此。議員陳淑華說，漢堡、可樂這些速食熱量高，但兒童肥胖問題越來越嚴重，她認為市長應多加宣導從小養成健康飲食習慣。

盧秀燕喝可樂IG影片則吸引不少網友留言，有的關心健康「沒事多喝水」，也有人說「巴菲特好像也愛喝」、「冰箱要多放蔬果喔」、「跟我一樣愛喝可樂」