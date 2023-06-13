彰化權屬不明土地29筆 即日起受理投標

台灣光復初期遺留許多無法處分土地，因權利內容不符或與法規不相符而無法處分，多數遭占用引發民怨，2011年起由政府代為標售解決。彰化縣總數有3645筆，經逐年標售後，至今仍有600多筆，縣府今年第1次代為標售29筆土地，多數遭占用，不乏由教會、寺廟使用，即日起受理投標，30日上午10時開標。

彰化縣地政處指出，台灣光復初期，政府辦理土地總登記，部分土地所有權人不懂法令或公務員經驗不足，住址不符或姓名不全等，造成權屬不明；或類似日本株式會社、神明會或寺廟等不符合法令規定，無法釐清土地權屬，因此無法處分。

政府依據地籍清理條例，上述土地除公共設施用地外，由縣府辦理代為標售，經2次公開標售未能標脫者，將登記為國有；彰化縣共3645筆土地，自2011年起，縣府每年分2到3批代理標售，至今仍有600多筆未解決。

縣府今年首批代為標售地籍清理未能釐清權屬土地，共29筆，幾乎都是共同持分，不乏私人教會、寺廟占用土地，30日上午10時開標，即日起受理投標。地政處指出，標售一律按現狀標售，其地上物及一切應辦手續或占用的排除，由得標人自理。

欲參加土地投標者，可向縣府地政處地籍科、彰化縣各地政所索取投標書件，也可上彰化縣地政處網站查詢；如有疑問，請電洽地籍科王小姐，電話：（04）7531512。