台中七期百億元國有地招商 綠挨批

農田水利署在台中市7期精華地段釋出價值破百億的土地招商，議員黃馨慧昨在市議會質詢指出，中央口口聲聲喊打房，但這次招商會連動周邊土地再上漲，年輕人已買不起房，民進黨侈言「居住正義」，這種作法根本雙標。

農水署長蘇昇甫說，該地為商業區，不會蓋豪宅炒房價，相關收入會專款專用在水利事業、服務農民。

農水署台中管理處將位在7期的「惠民段141地號」設定地上權70年招商案，該地上權是7期僅存的大面積素地，未來可作為國際級酒店、購物商場、商辦等商用。

黃馨慧說，水利會土地改登記為國有後，行政院新增農水署管理上兆資產，行政院口口聲聲要平穩房價、「居住正義」，農水署卻以活化土地為由，招標台中7期5018坪土地，初估總市價逾120億元，光3成招商權利金就高達35億元，當時吸引40組投資人領標，蛋黃區地價也跟著連動。

黃馨慧說，未來招商案成功，對台中市民不但沒好處，附近土地價值絕對再往上攀升一波，房價居高不下，與民進黨口口聲聲喊要「居住正義」根本背道而馳。

她建議應變更該土地為「公園用地」；都發局回應，農田水利會轉為國有，由民間取得的土地是否可轉成相關公設用地，市府來檢討。

蘇昇甫說，都計規畫用地比例，要有多少公園、住宅和商業用地早確定，不是臨時想變更就能變，且此招商非賣地，而是設定地上權。

農水署台中管理處資深人員指出，土地長年閒置也不是好事，如招商成功，至少有35億收入，專款專用在農田水利事業，並沒不對。但引人爭議的是，農水署把水利地全納入國有招來批評，未來權利金經費、招商應公開透明才能平息外界質疑。