全球茶葉銷量受疫情影響驟減，南投縣府開拓國際市場，成功媒合7825台斤茶葉，昨天封櫃運往中國大陸。縣長許淑華說，外銷裝櫃是疫後媒合銷售的第一步，下月將率團訪陸，盼能打開對岸農產市場。

縣府指出，受疫情和兩岸關係影響，不僅中國大陸，全球對台茶葉需求減少，南投縣近3年茶葉滯銷，庫存累積超過上萬公噸，茶農苦不堪言。

縣府與縣農會串連加強對外行銷，前往中國大陸、東南亞推廣，去年疫情期間協助外銷茶葉1.1萬台斤，今年疫情結束後，成功媒合外銷茶葉7825台斤，昨封櫃啟運。

縣農會總幹事曾明瑞說，南投縣茶葉品質高，茶文化聞名於世，茶產業也是縣內重要經濟作物，但茶葉市場近年受衝擊，庫存茶葉無法消化，只能積極打通國際銷售通路。

許淑華說，南投茶葉外銷裝櫃，為近年勒緊褲帶的茶農帶來收益，促進農業產業的可持續發展，這只是疫後媒合銷售的第一步，下月起親自率團到大陸，希望打開大陸農產市場，為兩岸觀光解凍。

縣府表示，與縣農會合作，全力支持農民和產銷班，加強行銷縣內農特產品，推動農產品認證及冷鏈物流、農業品牌設立與行銷等機制，拓展更多國外銷售渠道，開拓新興市場，推動國際化發展。