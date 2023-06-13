聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投茶葉 封櫃銷陸

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

全球茶葉銷量受疫情影響驟減，南投縣府開拓國際市場，成功媒合7825台斤茶葉，昨天封櫃運往中國大陸。縣長許淑華說，外銷裝櫃是疫後媒合銷售的第一步，下月將率團訪陸，盼能打開對岸農產市場。

縣府指出，受疫情和兩岸關係影響，不僅中國大陸，全球對台茶葉需求減少，南投縣近3年茶葉滯銷，庫存累積超過上萬公噸，茶農苦不堪言。

縣府與縣農會串連加強對外行銷，前往中國大陸、東南亞推廣，去年疫情期間協助外銷茶葉1.1萬台斤，今年疫情結束後，成功媒合外銷茶葉7825台斤，昨封櫃啟運。

縣農會總幹事曾明瑞說，南投縣茶葉品質高，茶文化聞名於世，茶產業也是縣內重要經濟作物，但茶葉市場近年受衝擊，庫存茶葉無法消化，只能積極打通國際銷售通路。

許淑華說，南投茶葉外銷裝櫃，為近年勒緊褲帶的茶農帶來收益，促進農業產業的可持續發展，這只是疫後媒合銷售的第一步，下月起親自率團到大陸，希望打開大陸農產市場，為兩岸觀光解凍。

縣府表示，與縣農會合作，全力支持農民和產銷班，加強行銷縣內農特產品，推動農產品認證及冷鏈物流、農業品牌設立與行銷等機制，拓展更多國外銷售渠道，開拓新興市場，推動國際化發展。

茶葉 疫情 南投

延伸閱讀

7825斤南投茶葉裝櫃外銷 縣長許淑華7月率團訪中

打破茶葉滯銷慘況 南投逾7千斤茶葉封櫃銷陸

茶葉滯銷嚴重 南投縣長許淑華7月組團赴大陸行銷農產

相關新聞

北屯機捷特區 轉搭公車得走1公里

台中市北屯區人口超過30萬人，新興發展的捷運機廠特區大興土木。不過，議員表示，該特區欠缺聯外道路，無法銜接交通要道，車都...

14國際航點剩3點 台中機場拚1年復甦

立法院交通委員會昨考察台中機場，交通部長王國材說，疫情前台中機場有14條國際定期航點，現在只剩3個，國際預估後年航空業才...

南投茶葉 封櫃銷陸

全球茶葉銷量受疫情影響驟減，南投縣府開拓國際市場，成功媒合7825台斤茶葉，昨天封櫃運往中國大陸。縣長許淑華說，外銷裝櫃...

台中七期百億元國有地招商 綠挨批

農田水利署在台中市7期精華地段釋出價值破百億的土地招商，議員黃馨慧昨在市議會質詢指出，中央口口聲聲喊打房，但這次招商會連...

彰化權屬不明土地29筆 即日起受理投標

台灣光復初期遺留許多無法處分土地，因權利內容不符或與法規不相符而無法處分，多數遭占用引發民怨，2011年起由政府代為標售...

為拍南投老樹仙氣照 攝影玩家狂噴「有氣味」煙霧擾鄰惹議

南投埔里麒麟里天仙宮旁有2棵百年鳳凰木，日前開花滿樹火紅，吸引攝影玩家搶拍，但為營造雲霧繚繞仙氣感，便自備製煙機狂噴煙霧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦