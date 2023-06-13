14國際航點剩3點 台中機場拚1年復甦

立法院交通委員會昨考察台中機場，交通部長王國材說，疫情前台中機場有14條國際定期航點，現在只剩3個，國際預估後年航空業才會復甦，但以中台灣觀光發展觀察，將以1年內恢復14航點為目標。

疫情結束後，台中國際航班未恢復疫情前水準，觀光、旅宿業者大吐苦水，盼增加國際航班。立委何欣純說，從台中機場客運量來看，2019年國際與國內旅客282萬人次，2022年萎縮到94萬人次，顯然受疫情影響，疫後復甦得加快；台中只剩越南河內、胡志明市、香港3條國際航線，至少要先恢復日本航線，再開拓更多航線。

交通部長王國材考察台中機場，台中多名立委都到場，要求加速疫後國際航線復甦腳步。記者游振昇／攝影

立委江啟臣說，疫情後台中的定期航線、飛航架次、載客率恢復率低，疫後復甦不理想，台中機場在出國人次僅次於松山機場第二名，政府應培養願意在中部經營的航空公司，服務中部700萬民眾。

立委楊瓊瓔說，「中進中出」是中台灣民眾需求，中央應該與中台灣治理平台成立「中進中出」專案小組，隨時檢討協調相關推動政策與配套。立委林靜儀說，台中機場航站、跑道量能充足，港澳航班如無法恢復疫情前，可考慮轉到日韓和東南亞。

王國材表示，台中機場擴建第2條跑道、第3航廈，已請民航局朝2040年目標規畫，中台灣8縣市觀光資源充沛，將以中進中出為目標。

王國材說，台中機場有兩岸航點，現在與大陸觀光交流有限制，可朝東南亞、東北亞方向調整，港澳航線下個月恢復，班次可增加，泰國線也可考慮，台中機場目前東南亞以越南線為主，日韓航線也可納入討論。