北屯機捷特區 轉搭公車得走1公里

台中市北屯區人口超過30萬人，新興發展的捷運機廠特區大興土木。不過，議員表示，該特區欠缺聯外道路，無法銜接交通要道，車都塞在北屯路、松竹路上，與周邊原縣區的潭子、大雅等區未串連，批評縣市合併13年仍未縫合。市府表示，正積極打通機廠周邊道路，進行潭雅神地區都市計畫通盤檢討，以強化區域整體串連。

台中捷運綠線機廠位於北屯區，屬於捷運起點站，未來可銜接捷運綠線延伸大坑段，該區域有美式賣場進駐，建商大興土木，居住人口不斷增加。

北屯區議員謝家宜說，市長盧秀燕曾承諾，要檢討北屯舊社機廠與潭子間的都計整併問題，多次現勘後，迄今機廠周邊仍欠缺聯外道路，得步行1公里才能搭公車或捷運，住在機廠特區反而不方便，未來人口密度增加，也增加救災風險。

潭雅神議員蕭隆澤說，近年原市區區段徵收、公私辦市地重畫帶動發展，反觀原縣區卻原地踏步，捷運機廠位於北屯區，卻與潭子區主要橋梁、道路都無法銜接，松竹路、敦富路、南興路等都到「縣區」止步，也欠缺主要道路聯絡台3、台74線等交通要道，北屯人口成長，卻無法帶動周邊原縣區的潭子、大雅發展。

台中市建設局表示，逐年編預算打通捷運機廠周邊聯外道路，目前完成東西向敦富六街銜接潭子大成街、南興北一路打通到北屯路；敦富九街及敦富八街銜接潭子、敦富一街至北屯路計畫道路等，正在爭取經費中；去年12月完成敦富路往環中東路拓寬，潭子旱溪西路5月拓寬施工，預計年底完工。

都發局表示，捷運機廠周邊的區域都市計畫正在通盤檢討，未來仍得送內政部都委會審議，敦富路往北銜接福貴路、南興路往北銜接復興路、南興北三路往西延伸至中山路等，審議通過後，可健全整體道路系統。