為拍南投老樹仙氣照 攝影玩家狂噴「有氣味」煙霧擾鄰惹議

南投埔里麒麟里天仙宮旁有2棵百年鳳凰木，日前開花滿樹火紅，吸引攝影玩家搶拍，但為營造雲霧繚繞仙氣感，便自備製煙機狂噴煙霧，而因煙太大、有氣味，且影響鄰近交通視線，遭居民發文痛批「可惡＋噁心」，鄉親熱議也引發論戰。

天仙宮附近居民指出，當地的2棵鳳凰木一大一小，相依而生，而稱為「夫妻樹」，從日治時期就存在，樹齡粗估逾百年，4年前曾生病持續落葉枯萎，還好在社區找樹醫生救治，協助改善棲地環境後，逐漸恢復生機，是當地的珍貴自然資產。

每年入夏，天仙宮的鳳凰木花開，滿樹火紅，旁邊還有日治時期建造的木構三合院辦公廳舍，老樹搭配老屋拍起來相當有意境，且因網路分享美照後，近期爆紅，吸引不少民眾搶拍，部分攝影玩家更自備製煙機，營造出老樹被雲霧繚繞仙氣感。

只不過，攝影玩家架設製煙機，刻意製造大量煙霧，對著老樹附近猛噴，煙霧還有味道，而因煙霧四散、氣味瀰漫，且影響鄰近交通視線，引發地方居民不滿，在地方社團發文痛批，「可惡+噁心」，並指已經不是第一次，盼拍攝者自重一點。

而該貼文一出也引發鄉親熱議，不少民眾認為，噴煙擺拍的行為自私又離譜，與為製造畫面效果，對花滴膠水、搖樹拍落花就搖樹、拿食物誘拍鳥類等負面行為一樣；但也有人留言緩頰，指煙霧是甘油無毒性，拍攝前有經過部分住戶同意。