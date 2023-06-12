捷運聯開宅做官舍挨批 中市府：承租最小坪數空屋

中市府計畫承租11戶捷運聯開宅作局處長官舍，議員何文海指出，市府分回37戶應租售增加軌道基金，用做官舍疑自肥住豪宅，市府表示，承租最小坪數的空屋，租金回饋軌道基金。

台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨籍市議員何文海指出，市府將撥用11戶最新的捷運宅作為首長宿舍，房舍租金行情1個月逾新台幣3萬元，房價1戶平均2000萬元，市府將應作為捷運軌道基金運用的經費，用來讓官員居住、自肥住豪宅。

何文海指出，前台中市長林佳龍租用房舍給一級首長被說自肥，現在台中市長盧秀燕卻給首長住房價新台幣2000萬以上、租金3萬以上的房舍。

盧秀燕表示，目前局處首長的官舍都超出使用年限，清查後，需要承租11戶，目前是跟民間租屋，承租捷運宅一樣租用都會付租金，租金所得回饋給軌道基金。

中市府秘書處長謝佳蓁則表示，都是租用最小坪數，室內坪數僅10多坪，分布在各樓層，市場上租金3萬為配備全套裝潢、全新家電等規格，目前承租的捷運宅僅是空屋，天花板外露，連燈都沒有，屆時會做基礎裝潢，並盤點現有宿舍內設備移入繼續使用，租金仍在洽談中。

台中交通局長葉昭甫表示，扣除11戶後，其餘戶數目前評估會陸續標售。