女子爬登山口石碑無法可罰 玉管處籲愛惜森林

山友發現有女子攀爬玉山登山口的石碑，拍下照片張貼在臉書社團專頁「登山通報站」，網友留言指女子行為不可取；玉管處指出，女子行為無法可罰，仍呼籲山友保護愛惜森林。

有民眾在臉書社團「登山通報站」張貼照片，內容為1名女子在2名男友人協助下，嘗試攀爬設在玉山登山步道起點的玉山登山口石碑；許多網友留言指女子行為不可取，也有人說這是登山者的大忌。

玉山國家公園管理處副處長全鴻德接受中央社記者電訪時說，他們也有從臉書看到有人攀爬石碑，不過由於女子只有攀爬、沒有破壞，無法可罰，當時也沒有工作人員在附近，無法確認女子身分。

全鴻德說，雖然無法可罰，但玉管處仍會製作宣導影片，張貼在玉管處的官方臉書帳號，提醒山友們保護及珍惜森林，不要破壞大自然的生態環境。