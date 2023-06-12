女子爬登山口石碑無法可罰 玉管處籲愛惜森林
山友發現有女子攀爬玉山登山口的石碑，拍下照片張貼在臉書社團專頁「登山通報站」，網友留言指女子行為不可取；玉管處指出，女子行為無法可罰，仍呼籲山友保護愛惜森林。
有民眾在臉書社團「登山通報站」張貼照片，內容為1名女子在2名男友人協助下，嘗試攀爬設在玉山登山步道起點的玉山登山口石碑；許多網友留言指女子行為不可取，也有人說這是登山者的大忌。
玉山國家公園管理處副處長全鴻德接受中央社記者電訪時說，他們也有從臉書看到有人攀爬石碑，不過由於女子只有攀爬、沒有破壞，無法可罰，當時也沒有工作人員在附近，無法確認女子身分。
全鴻德說，雖然無法可罰，但玉管處仍會製作宣導影片，張貼在玉管處的官方臉書帳號，提醒山友們保護及珍惜森林，不要破壞大自然的生態環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言