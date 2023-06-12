電梯間上加蓋鐵皮屋 懸空奇景台中市府限14日內拆除改善

台中市一棟出租大樓的電梯間上方竟加蓋了一個鐵皮屋，而鐵皮屋像堆積木般的「懸空」，令人擔心是否會掉下來。附近住戶2個月前向1999檢舉，卻無下文，氣得拍照PO上臉書。

市府都市發展局說，都發局接獲民眾檢舉後，5月31日已查報違章建築在案，屬新違建，都發局今天發函所有權人限14日內拆除改善，逾期如未改善，考量該處疑有公共安全之虞，將專案優先拆除。

北區公所說明，此案接獲通知後，已分別於5月18、24日前往勘查，並於5月29日將「違章建築查報單」含違建情形、坐落位置函報都發局續處。

有市民在臉書「南屯大小事」PO文，表示有人在大樓電梯間的上方加蓋了一個鐵皮屋。從照片可看出，加蓋的鐵皮屋側邊有對外窗，還有一整面玻璃落地窗，下方還安裝了冷氣，鐵皮屋底下一半都是懸空。

網友看了照片紛回應「好誇張喔！只有看到危險」、「有住人嗎？真的好勇敢」、「蠻好奇出入口在哪裡？」、「這樣蓋也行，開眼界了」、「屋主也太會利用空間了」、「這個經得起颱風嗎？」。