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台中七期水利百億用地招標毀居住正義？ 農水署長回應了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台中七期示意圖。聯合報系資料照
台中七期示意圖。聯合報系資料照

農田水利署前年7月啟動台中七期百億精華土地地上權招標案，盼帶動當地發展，但台中議員黃馨慧今指出，此舉不僅連動附近地價波動，讓房價居高不下、與落實居住正義目標背道而馳，認為土地為公共財，應變更為公園用地；農水署長蘇昇甫強調，不會蓋豪宅炒房價，未來相關收入都會專款專用在水利事業、服務農民。

農水署台中管理處所持有於市政北二路與河南路口的「惠民段141地號」土地地上權招標案，總面積達5018坪，位於七期精華地段的「新八」土地，市值估破百億，原預計前年6月底公開招標，因疫情順延至7月。

台中市議員黃馨慧今指出，農水署台中七期破百億地段招商，連動附近地價波動，認為與行政院口口聲聲說要平穩房價、居住正義背道而馳，不僅對台中市民沒好處，還炒高土地價格、拉高房價，更讓台中市庫一年減少2億元，認為既然土地是公共財，應變更該土地為「公園用地」。

蘇昇甫回應，當初都市計畫規畫用地比例要有多少公園用地、住宅用地、商業用地都早已確定，不是臨時想變更為公園用地就能改變，議員應該都了解，農水署對於用地的看法，只要能對地方有正向發展都願意合作努力，強調此招商非賣地而是設定地上權。

蘇昇甫說明，根據農田水利法第22條及23條規定，屬於農田水利資產的相關收入均會專款專用在水利事業及服務農民上，絕不會做其他用途使用；該地本屬商業區，就不可能蓋豪宅，更與炒高房價無關，既然是商業區，就要思考如何對大台中是最好的發展，若做得好應可達到多贏局面。

至於惠民段141地號的土地地上權招標情況，蘇昇甫說，原訂前年6月公開招標，但因疫情順延至7月，當時有40組投資人表達興趣，但最後因全球及國內利率走高，大家持續觀望無人投標，加上此案設定為長期地上權，投資人還需審慎評估，因此招標情況不如預期，目前已規畫第二次招標，盼讓開發商有投資意願。

地上權 台中市 議員

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