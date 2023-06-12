隋棠案翻版？疑因幼童生活噪音 媒體人屢遭教授鄰居「震樓」

資深媒體人劉美妤昨發文指出，其雙親在台中透天住家，遭惡鄰居指控製造大量噪音，使用震樓器騷擾近兩年，甚至半夜也持續敲打，嚴重影響生活；劉美妤表示，過去曾因孩子活動聲響，屢遭對方要求保持安靜，但孩子說話走路皆是正常音量。

記者電聯遭指控為惡鄰的中興大學教授邱靖華，邱以不方便回應為由，婉拒受訪。

劉美妤表示，最初疫情期間，女兒回台中與阿公阿嬤住，不能常出門情況下，孩子在家奔跑、生活多少會有聲響，遭隔壁鄰居要求保持安靜，更在深夜傳訊，要求其雙親管制幼兒活動音量，更說家中有拖椅子聲音，同時期便開始敲牆壁。

劉美妤指控，因對方敲牆壁的行為，兩造曾在社區群組起爭執，父親說了情緒話，在對方要求下，誠摯道歉收回情緒性訊息，但對方持續惡意騷擾，即便孩子已隨她回到台北住，對方仍持續以一分鐘至少敲擊兩下的頻率敲擊牆面，甚至半夜仍混雜不同頻率和強度模式，持續敲擊牆面近兩年，嚴重影響生活。

劉強調，她何嘗沒有努力約束孩子？孩子說話走路都是正常音量，一般居家生活本就有聲音，嬰幼兒也本就會偶發尖叫哭泣，帶孩子在台北住過幾個不同地方，都不曾被其他鄰居嫌過吵。到底是孩子偶爾的尖叫難忍，還是分分秒秒的惡意敲牆難忍？

劉美妤說，曾透過社區公務調停，但遭以「大家都是好鄰居要互相包容喔」為由不了了之；警方則建議他們蒐證，循社維法處理，但相信台灣有許多朋友面對同樣問題，故決定具名說出來。

劉美妤指控，該惡鄰就是中興大學運動與健康管理研究所教授邱靖華，及其妻子、台中一中英文老師楊純真。劉說，希望所有人，無論是否為人師表，都不做背地裡惡意害人的惡事，都不說謊構陷他人，都對別人存一份同理心。