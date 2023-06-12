7825斤南投茶葉裝櫃外銷 縣長許淑華7月率團訪中

南投縣府與縣農會合作，媒合7825台斤茶葉銷往中國，今天舉行外銷裝櫃儀式；縣府指出，除媒合茶葉外銷中國，南投縣長許淑華今年7月也將率團訪中，打開中國農特產品市場。

投縣府與南投縣農會今天上午在南投縣名間鄉，舉辦「南投縣各級農會茶葉外銷裝櫃儀式」，出席的除許淑華外，還有國民黨立委馬文君及南投縣農會總幹事曾明瑞等人。

許淑華接受媒體聯訪指出，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，茶葉需求與銷售量驟減，茶葉庫存增加，縣府與縣農會媒合7825台斤茶葉，外銷到中國。

許淑華說，這次外銷裝櫃只是疫後媒合銷售的第一步，她7月將親自率團到中國，希望能進一步打開當地農產市場，縣府也會和縣農會密切合作，繼續支持農民和產銷班，拓展更多國外銷售渠道。

南投縣政府指出，縣府去年協助茶農外銷茶葉計1萬1000台斤，這次再次成功媒合外銷茶葉計7825台斤，累計外銷茶葉將近1萬9千台斤。