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北屯捷運特區無聯外道路 中市議員：搭公車得走1公里遠

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員陳俞融、張芬郁、謝家宜、陳雅惠與蕭隆澤質疑縣市合併13年來，裂縫仍多。記者陳秋雲／攝影
民進黨台中市議員陳俞融、張芬郁、謝家宜、陳雅惠與蕭隆澤質疑縣市合併13年來，裂縫仍多。記者陳秋雲／攝影

台中市「北屯捷運特區」遭民進黨議員砲轟「做半套」，北屯人口破30萬，但合併13年來，捷運特區對外沒有主要聯絡道路、道路高低落差太大、排水系統霧煞煞，最離譜的搭公車、捷運要走1公里。都發局指出，已完成區段徵收，市府正辦理潭雅神地區都市計畫通盤檢討，強化改善整體區域道路系統串聯。

議員謝家宜說，市長盧秀燕2019年時曾公開承諾，一定會檢討北屯舊社機廠興潭子間都市計畫整併問題，多位議員也與都發局長、建設局長現勘，至今還是沒有聯外都市計畫道路。導致公車開不進去，步行1公里才能搭公車或捷運去上學、外出，在捷運特區但交通非常不方便。更況人口集中區，如沒有救災道路，居民難安。

議員蕭隆澤說，原市區這幾年不論區段徵收、公辦或私辦市地重劃帶動各區發展，但原縣區卻地踏步，連成長最快速的北屯捷運特區，與縣區的主要橋樑、道路都無法銜接，松竹路、昌平東七路、南興路、敦富路、南興北三路等主要道路都是「到縣區止步」。無主要道路聯絡台3線、74號快速道路，與潭子交界是治洪池與綠地，「不是斷橋就是斷路」。

都發局說明，此案在市都委會審議階段，未來須提送內政部都委會審議。規劃聯外道路，包含敦富路往北銜接福貴路計畫路寬28米寬，南興路往北銜接復興路計畫路寬20米、南興北三路往西延伸至中山路路寬25米往北延伸，已納入「豐潭雅神通盤檢討案」，健全整體區域性道路系統。

建設局說明，已逐年編列預算辦理相關計畫道路打通開闢，包含已完成的東西向敦富六街銜接潭子大成街、南興北一路打通至北屯路等；另敦富九街及敦富八街銜接潭子、敦富一街至北屯路計畫道路等，同步爭取經費中。去年12月完成敦富路往環中東路拓寬；潭子旱溪西路今年5月辦理拓寬施工，預計年底完工。

捷運 議員 都市計畫

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