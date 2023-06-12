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台中神岡水管老舊常滲漏 斥資1億餘元汰換

中央社／ 台中12日電

台中市神岡區中山路、厚生路、神清路一帶，因水管老舊、滲漏情形嚴重得不時施工、停水，居民用水不便，自來水公司斥資新台幣1億1000萬元，汰換管線，預計7月開工。

國民黨籍立委楊瓊瓔今天邀集相關單位前往神岡區車仔頭福德祠，進行會勘，台中市議員羅永珍以及多名里長出席，聽取自來水公司第四區管理處簡報。

楊瓊瓔指出，神岡區中山路、神清路、神圳路、厚生路一帶使用的老舊塑膠自來水管路，至少已30、40年沒有更換，水質水量都不穩定，更因破管大幅提高漏水率的浪費。

楊瓊瓔說，自來水管線老舊，除因滲漏直接導致珍貴的水資源浪費外，因洩漏可能使管壓偏低，用戶取水困難，造成日常生活不便，嚴重的破管更會因為修復工程而停水，讓民眾不時遭遇缺水困擾。

自來水公司第四區管理處副處長張子中表示，此次管線汰舊換新工程，總共汰換口徑100至400公厘各式塑膠管線長度近1萬3000公尺，工程經費耗資約1億1000萬元，用水戶數達8000多戶，預定7月開工。

羅永珍指出，神岡區中山路、厚生路、神清路、神圳路、北庄路、中車路、溝心路、大圳路一帶老舊的自來水管路，自來水公司編列預算，抽換老舊水管改成更安全更耐用的石墨鑄鐵管，管徑加大，改善共水順暢及管線末端水壓不足的問題。

楊瓊瓔 台中市 停水

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