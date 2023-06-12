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七期水利地百億歸國有地價漲 中市議員批綠雙標：毀居住正義

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員黃馨慧，台中七期蛋黃區原是水利地，收歸國有招商，土地漲價，民進黨標榜「居住正義」背道而馳。記者陳秋雲/攝影
台中市議員黃馨慧，台中七期蛋黃區原是水利地，收歸國有招商，土地漲價，民進黨標榜「居住正義」背道而馳。記者陳秋雲/攝影

台中市議員黃馨慧指出，水利會土地改登記國有後，行政院新增農田水利署管理上兆資產，最近釋出台中七期破百億地段招商，連動附近地價波動，黃馨慧說，年輕人已買不起房，民進黨侈言「居住正義」，這種作法根本雙標。

黃馨慧說，農田水利會歷史開始於17世紀，歷經荷蘭、鄭成功與清朝統治，水權觀念逐漸形成，由地主和農會興建灌溉水圳，日據時期公私圳合併成法人單位，管理民間水利。

黃馨慧表示，農田水利署台中管理處將位在七期市價破百億元的「惠民段141地號」設定地上權70年招商案。行政院口口聲聲要平穩房價、「居住正義」，農田水利署卻以「活化土地」當理由，要招標這塊共5018坪，土地總市價初估超過120億元，光三成招商權利金就高達35億元，當時吸引總計40組投資人領標，蛋黃區地價也跟著連動。

黃馨慧說，「水利法」明定組織具有「公法人」地位，且有資產與選舉權，高度自治的「水利自治團體」，目前全台有17個農田水利會，會員150萬人，現金資產780億元、不動產1500多億元。

黃馨慧說，新法對於農田水利會「改制」為公務機關有很大爭議，水利會收歸國有，對地方政府的影響大，黃馨慧問市府地稅局「是否會損及市庫」？地稅局長沈政安說，水利會土地收歸國有後一年約少2億。

水利會未改制前為公法人，每年要繳交地價稅給地方政府，收歸國有後，依照「國有財產法」第8條規定，除提供收益的不動產須徵收地價稅外，其餘土地皆免徵地價稅。

黃馨慧說，七期水利地不但國有地免徵地價稅，且再出租、設定地上權可獲龐大利益，未來招商案成功，中央政府可增加權利金收入，對台中市民有何好處？不但沒好處，附近土地價值絕對再往上攀升一波，房價居高不下，與民進黨口口聲聲喊要「居住正義」根本背道而馳！

黃馨慧說，這凸顯中央執政採「雙標」，綠色口喊「居住正義」，卻中央又想用國有地撈「土地紅利」。黃馨慧建議，土地是公共財，應變更該土地為「公園用地」。

都市發展局長回應，農田水利會轉為國有，由民間取得部分是否可以轉成相關公共設施用地，市府來檢討。

居住正義 農田水利會 民進黨

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