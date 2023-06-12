影／二水鄉水圳上蓋廁所「一江春水向東流」 網友傻眼了

彰化縣二水鄉滑步車練習場旁的八堡一圳上被蓋了個極簡易廁所，可在廁所裡小解直接進水圳，成「一江春水向東流」，被貼文到社群媒體，讓大家瞠目結舌，彰化縣環保局表示，這種直接排放屎尿進水圳的廁所基本上是違反廢清法可以開罰一千元二百元到六千元不等罰金。

二水鄉這個直接蓋在八堡一圳上極簡易的廁所被po文到社會事新聞影音群組，引發討論，也被揶揄是「一江春水向東流的超級簡約廁所」，網友看了笑稱「真的也太誇張了」，廁所直接用鐵皮在水圳上圍起來，連門都沒有，小解直接下到水圳即可。

由於二水鄉公所近年推動休閒旅遊，向中央爭取經費興建滑步車道、運動公園風雨球場等設施，二水鄉的卦山三鐵自行車道也入選觀光局力推16條路線，搭配沿線休憩點水心之初大草原、花旗木賞花鐵道等，假日觀光客愈來愈多，不只提升在地休閒品質，還有遠從台北的觀光客都到滑步車道、自行車道遊憩。

附近居民笑稱，這個簡易廁所的確太落伍，附近觀光已發展起來「應該要增建廁所啦」。

二水鄉公所表示，這個簡易廁所應是多年前農民為了方便而自行在水圳上方設施，事實上約三百公尺外就有水心之初大草原的公廁，所以為了因應遊客增加，公廁需求，也和附近地主在洽談要再增建停車場及公廁。