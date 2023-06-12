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台中神岡老舊水管七月開工汰換 楊瓊瓔爭取1.1億元促成

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
確保供水穩定，立委楊瓊瓔爭取1億1000萬元汰換神岡區老舊水管，今天開說明會。圖／立委楊瓊瓔提供
確保供水穩定，立委楊瓊瓔爭取1億1000萬元汰換神岡區老舊水管，今天開說明會。圖／立委楊瓊瓔提供

為確保供水穩定，立委楊瓊瓔爭取1億1000萬元將汰換台中神岡區老舊水管，預計今年7月開工，今天召開說明會，改裝可耐用40年以上的石墨高展延性鑄鐵管，解決民眾長期以來的用水困擾。

中市神岡區中山路、厚生路、神清路、神圳路、北庄路、中車路、溝心路、大圳路一帶，因自來水管老舊，滲漏情形嚴重，地方發展用戶增加，原先設計管徑容量不足，致沿線用戶水壓經常過低，更因管線洩漏施工而不時停水，居民用水不便。

立委楊瓊瓔及市議員羅永珍去年獲知後，要求自來水公司納入管線更新計畫，爭取優先汰換該路線管線，目前已完成發包，預定7月開工，自來水公司將斥資約1億1000萬元抽換更新長達13000公尺的老舊管路，改裝可耐用40年以上的石墨高展延性鑄鐵管，解決民眾長期以來的用水困擾。

立委楊瓊瓔、市議員羅永珍、神岡區長梁益明及北庄里長王秋生、神岡里長王百瀛、圳前里長陳木生、庄後里長林吳春蘭、庄前里長張鎮正等人，今天在神岡區車仔頭福德祠，聽取自來水公司第四區管理處張子中副處長簡報解說，張子中表示，此次楊瓊瓔立委爭取優先汰換該路線管線，管線汰舊換新工程，總共汰換口徑100至400公厘各式塑膠管線長度近1萬3000公尺，工程經費耗資約1億1000萬元，涉及用水戶數達8000多戶，預定7月開工，分三階段施工，預計明年12月底前完工，確保神岡區居民用水品質。

羅永珍指出，感謝立委楊瓊瓔的努力，在接獲里長們反映後，積極督促自來水公司優先編列經費，抽換神岡區中山路、厚生路、神清路、神圳路、北庄路、中車路、溝心路、大圳路一帶老舊的自來水管路，而且都改成更安全更耐用的石墨鑄鐵管，管徑也從過去的80-250mm小管改成主配水管400mm及分支300mm，徹底改善共水順暢及管線末端水壓不足的問題。

楊瓊瓔說，自來水管線老舊，除因滲漏直接導致珍貴的水資源浪費外，因洩漏可能使管壓偏低，用戶取水困難，造成日常生活不便，嚴重的破管更會因為修復工程而停水，讓民眾常遭遇缺水困擾。

確保供水穩定，立委楊瓊瓔爭取1億1000萬元汰換神岡區老舊水管，今天開說明會。圖／立委楊瓊瓔提供
確保供水穩定，立委楊瓊瓔爭取1億1000萬元汰換神岡區老舊水管，今天開說明會。圖／立委楊瓊瓔提供

楊瓊瓔

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