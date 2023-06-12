彰化縣權屬不明土地29筆 即日起受理投標

台灣光復初期遺留甚多權利內容不符或與現行法令規定不符的土地，因無法處分，多數甚至遭占用，造成民怨，從2011年起由政府代為標售解決，彰化縣從3645筆經逐年標售後，至今仍有600多筆，縣政府今年再辦理第1次代為標售其中29筆土地，多數被占用，其中不乏由教會、寺廟使用，即日起受理投標，訂6月30日上午10時開標。

縣府地政處指出，台灣光復初期，政府辦理土地總登記，部分土地所有權人在申報時，有的土地所有權人不懂法令，或者公務員經驗不足，住址不符或姓名不全，造成權屬不明，或者類似日本株式會社、神明會或寺廟不符合法令規定，無法釐清土地權屬，造成土地無法處分，甚至遭到占用。

政府在人民陳情後，通過地籍清理條例，逾申請登記期限，仍未有權利人申報或申請登記，除公共設施用地外，由縣府辦理代為標售，經2次公開標售未能標脫者，依規定將囑託登記為國有。彰化縣共3645筆土地，自2011年起，縣府每年都會分2到3批代理標售，至今仍有600多筆未解決。

彰化縣政府今年第一批代為標售地籍清理未能釐清權屬土地，共29筆，幾乎都是共同持分，其中不乏私人教會、寺廟占用土地，訂6月30日上午10時開標，自即日起，開始受理投標，地政處歡迎有意投標且符合投標資格的民眾，踴躍參與投標。

地政處指出，此次標售共公告29標土地，土地多有占用情形，提醒有意投標人，標售一律按現狀標售，其地上物及一切應辦手續或占用的排除，概由得標人自理。

地政處長蔡和昌表示，各標號土地權利人及利害關係人在決標前，仍可檢具相關證明文件向彰化縣各地政事務所申辦登記或向各主管機關辦理申報，以確保自身權益。