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提升醫療服務 南投水里急診站15日搬家
南投偏鄉醫療資源缺乏、就醫不便，為因應水里、信義沿線夜間醫療緊急狀況，衛生局今年3月在水里火車站附近成立急診救護站，至今協助逾70人，成效不錯，但考量救護車停靠、服務空間及動線等需求，15日將遷移至水里鄉衛生所。
南投衛生局指出，水里、信義、集集3鄉鎮逾4萬人口，卻因地處偏遠無急重症醫院，過去居民有醫療需求得耗費約50分鐘車程至竹山、南投等地，緊急時因車程長錯過黃金搶救時機。
縣府在彰化基督教醫院及南投基督教醫院協助下，今年3月16日在水里火車站附近成立「水里鄉急診救護站」，做為急救中繼站。
衛生局表示，「水里鄉急診救護站」成立近3個月，已協助逾70名患者，有8成患者當場治療後即返家，約2成經初步醫療處置先行穩定病況後，轉送醫院。
只是，水里鄉急診救護站現有場域不大，且鄰近火車站街區，不利救護車停靠及載運患者，經評估，本月15日將遷至水里鄉衛生所，提供更寬敞舒適的醫療服務。
衛生局提醒，水里鄉急診救護站6月15日遷移至博愛路205號水里衛生所，服務維持每天晚上8時30分至隔日上午8時，連絡電話（049）2770099。
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