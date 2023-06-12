蓄水量回到7成 中部水庫解渴

連日豪大雨，大量水源流入中部水庫集水區，德基水庫、鯉魚潭水庫蓄水量都回到7成。台中市經發局長張峯源指出，下周西南氣流再降大雨，台中市水情燈號可望「由黃轉藍」，正常供水，但仍以中央旱災應變中心決定為主。

年初中部水情拉警報，德基水庫超過600天未降大雨，加上核二廠2號機除役，中部為主要水力發電區，蓄水量在3月下旬跌破6成，4月下探至4成7，市長盧秀燕建請中央優先保障民眾用水，提前轉水情燈號應變。

6月梅雨季，全台對流旺盛，加上西南季風影響，近期午後雷陣雨不斷，且有效降雨在集水區；德基水庫昨天上午9時，水位達1393.75公尺，有效蓄容量達71.62%，有效蓄水量1億3502萬噸；鯉魚潭水庫蓄水率也回到7成，舒緩中部旱象。

張峯源說，5月底起，中部地區僅剩台中（含北彰化）地區水情維持黃燈，夜間離峰時段減壓供水（22時至隔天清晨6時）；目前水庫蓄水量、預估下周西南氣流帶來降雨，水情應有機會由黃燈調整為綠燈（水情提醒）或藍燈（正常），但仍以中央旱災應變中心為主。

但張峯源仍提醒，未來氣候異常、旱澇不均所衍生問題，仍須大家共同努力，呼籲民眾養成節約用水好習慣，注意梅雨季短時強降雨，提前為可能致災積淹水的天氣類型，做好因應措施。