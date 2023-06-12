聽新聞
test
0:00 / 0:00

蓄水量回到7成 中部水庫解渴

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
連日豪大雨，大量水源流入中部水庫集水區，鯉魚潭水庫蓄水量回到7成。圖／台中市府提供
連日豪大雨，大量水源流入中部水庫集水區，鯉魚潭水庫蓄水量回到7成。圖／台中市府提供

連日豪大雨，大量水源流入中部水庫集水區，德基水庫、鯉魚潭水庫蓄水量都回到7成。台中市經發局長張峯源指出，下周西南氣流再降大雨，台中市水情燈號可望「由黃轉藍」，正常供水，但仍以中央旱災應變中心決定為主。

年初中部水情拉警報，德基水庫超過600天未降大雨，加上核二廠2號機除役，中部為主要水力發電區，蓄水量在3月下旬跌破6成，4月下探至4成7，市長盧秀燕建請中央優先保障民眾用水，提前轉水情燈號應變。

6月梅雨季，全台對流旺盛，加上西南季風影響，近期午後雷陣雨不斷，且有效降雨在集水區；德基水庫昨天上午9時，水位達1393.75公尺，有效蓄容量達71.62%，有效蓄水量1億3502萬噸；鯉魚潭水庫蓄水率也回到7成，舒緩中部旱象。

張峯源說，5月底起，中部地區僅剩台中（含北彰化）地區水情維持黃燈，夜間離峰時段減壓供水（22時至隔天清晨6時）；目前水庫蓄水量、預估下周西南氣流帶來降雨，水情應有機會由黃燈調整為綠燈（水情提醒）或藍燈（正常），但仍以中央旱災應變中心為主。

但張峯源仍提醒，未來氣候異常、旱澇不均所衍生問題，仍須大家共同努力，呼籲民眾養成節約用水好習慣，注意梅雨季短時強降雨，提前為可能致災積淹水的天氣類型，做好因應措施。

水庫 台中市 梅雨

延伸閱讀

中部水庫解渴！蓄水量回歸至7成 中市府：燈號可望轉藍

中市「物調券2」20-25日發放 增7處並延長到端午連假

辦鍋燒節議員批政策隨性 盧秀燕：台北也辦牛肉麵節

中市豐富專案招商 亞大出線擬投資55億元設醫院

相關新聞

甩行人地獄 中市議員：檢討行人路權

台灣被批評是「行人地獄」，中市議員周永鴻指出，台中市缺乏行人空間，但市府道安會報多為事故後討論，無法根治行人問題，建議市...

提升醫療服務 南投水里急診站15日搬家

南投偏鄉醫療資源缺乏、就醫不便，為因應水里、信義沿線夜間醫療緊急狀況，衛生局今年3月在水里火車站附近成立急診救護站，至今...

蓄水量回到7成 中部水庫解渴

連日豪大雨，大量水源流入中部水庫集水區，德基水庫、鯉魚潭水庫蓄水量都回到7成。台中市經發局長張峯源指出，下周西南氣流再降...

廣角鏡／另類鋼鐵人 腦麻博士追夢

患有極重度腦性麻痺的陳銘哲，曾兩度獲選為地板滾球國手，並兩度獲得總統教育獎。昨天他由大姊陳秀玉陪同，穿著科技公司提供的「...

港台學者訪南投「蝶鎮」 出力營造蝴蝶棲地

南投埔里曾享「蝶鎮」美譽，南投林管處近年與新故鄉文教基金會合作，透過國土綠網計畫針對中寮埔里淺山農地保育軸帶調查及復育蝶...

家扶認養人和認養兒少相見歡 疫情期間彼此想念終於見面

台中市北區家扶中心今天在西湖渡假村辦理「馨心相印來相見─2023年相見歡活動」，認養人和認養兒少因疫期已2年沒見面，今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦