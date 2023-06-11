他們坐著重機分享愛 台中竹子坑弱勢和獨居老人收到剛出爐肉粽
「3、2、1，出發！」端午節將屆，立委何欣純下午和一群志工，大家騎乘著重機，一起喊著倒數口令，一起出發，要把1千多顆剛出爐的熱騰騰肉粽，分送給大里區較偏遠的竹子坑地區105戶弱勢家庭和獨居老人，讓他們能在端午節前，也能吃到肉粽，感受到社會對他們的愛。
這項「百萬重機天使送愛心」活動由大里區的竹興宮、龍騰公益慈善會以及何欣純和健民里長楊進祿共同舉辦，他們號召了社區媽媽們和志工，帶著小朋友一起包肉粽。何欣純下午到了竹興宮，也二話不說，馬上戴上手套，坐下來一同包粽子。
竹興宮主委陳秋陽說，弱勢家庭和獨居長輩要吃上一顆美味的粽子並不容易，志工們花了2天半的時間備料、包粽子，內餡包括豬肉、菜脯、蔥頭、蝦米、香菇等相當豐盛，接著把今天剛煮好的熱騰騰粽子分送到他們手上，溫馨氣氛瀰漫在各個巷弄中。
龍騰公益慈善會長張義明說，活動讓社區的媽媽有機會回饋社會，盡一份心，體驗手心向下的感動與成就感。一位參與活動的媽媽說，平常忙著工作沒時間陪伴孩子，此次活動不僅增加親子時光，也能貢獻自己的一點力，內心很充實。
何欣純說，她包粽子時不禁回想起小時候媽媽教她包粽子的快樂時光，能把這些粽子分享出去，讓她感覺格外有意義。
楊進祿說，這個活動讓整個竹仔坑社區居民熱鬧滾滾，大家還幫行動不便的長者把粽子送到家，社區因此傳遞了愛，也讓愛在社區間流動。
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