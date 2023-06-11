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港台學者訪南投「蝶鎮」 出力營造蝴蝶棲地

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里曾享「蝶鎮」美譽，官民近年積極合作復育，今更有港台學者率隊協助營造蝴蝶棲地。圖／南投林管處提供
南投埔里曾享「蝶鎮」美譽，官民近年積極合作復育，今更有港台學者率隊協助營造蝴蝶棲地。圖／南投林管處提供

南投埔里曾享「蝶鎮」美譽，南投林管處近年與新故鄉文教基金會合作，透過國土綠網計畫針對中寮埔里淺山農地保育軸帶調查及復育蝶況及周邊生態，今串連港台生態學者及成員至桃米社區，認識里山地景，並栽種蜜源植物等營造棲地。

台灣蝴蝶逾400種，曾有「蝴蝶王國」之稱，南投埔里過去曾擁約250種，享「蝶鎮」美譽，後因農耕、濫墾等致棲地受損，蝶況不復以往，而為找回蝴蝶，當地公所、新故鄉文教基金會、南投林管處、水保局南投分局等積極合作復育。

南投林管處指出，根據特生中心歷年調查歷年調查，南投縣的蝴蝶種類有330種，居台灣之冠，光埔里更達231種，為維護其棲地並擴大復育，該處與新故鄉基金會合作，透過國土綠網計畫營造中寮埔里淺山農地保育軸帶，共同打造蝴蝶的家。

經由官民合作執行國土綠網計畫，去年偕同國內18個團體約753人共同參與營造蝴蝶棲地，栽種瀕危植物水社柳、桃實百日青、鳥仔花等多達51種約1223棵食草、蜜源、誘鳥及水生植物，今年更串連港台專家學者來台交流生態綠色保育。

台灣生態專家「大笨蝶」林柏昌和香港環保協進會總幹事邱榮光，今帶領香港鳳園蝴蝶保育區夥伴及中壢、桃園社區大學學員等逾70人前往埔里桃米社區交流，認識里山地景，同步協栽食草及蜜源植物、營造蛙類多孔性棲地，並移除外來種。

南投林管處表示，雙方透過交流了解港台生態復育作為，該處也提供13種共546株鄉土及蜜源植物樹苗，尤其擔任志工廣植營造友善的棲地環境，並移除福壽螺、大萍等濕地外來種，關照生物多樣性，齊力維護大埔里地區生態保育綠色網絡。

南投埔里曾享「蝶鎮」美譽，官民近年積極合作復育，今更有港台學者率隊交流，並協助營造蝴蝶棲地。圖／南投林管處提供
南投埔里曾享「蝶鎮」美譽，官民近年積極合作復育，今更有港台學者率隊交流，並協助營造蝴蝶棲地。圖／南投林管處提供
南投埔里曾享「蝶鎮」美譽，官民近年積極合作復育，今更有港台學者率隊協助營造蝴蝶棲地。圖／南投林管處提供
南投埔里曾享「蝶鎮」美譽，官民近年積極合作復育，今更有港台學者率隊協助營造蝴蝶棲地。圖／南投林管處提供

南投 埔里 蝴蝶

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