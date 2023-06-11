中部水庫解渴！蓄水量回歸至7成 中市府：燈號可望轉藍

連日豪大雨，大量水源流入中部水庫集水區，德基水庫、鯉魚潭水庫蓄水量皆回歸約7成。台中市經發局長張峯源指出，再遇下周西南氣流降雨，台中市水情燈號可望「由黃轉藍」，但仍以中央旱災應變中心決定為主。

年初中部水情拉警報，德基水庫超過600日無降大雨，加上核二廠2號機除役，中部為主要水力發電區，蓄水量在三月下旬跌破六成，四月下探至四成七，市長盧秀燕建請中央應優先保障民眾用水，提前轉水情燈號應變。

而6月梅雨季，全台對流旺盛，加上西南季風影響，近期午後雷陣雨不斷，且有效降雨在集水區；德基水庫今早9時，水位達1393.75公尺，有效蓄容量達71.62%，有效蓄水量1億3502萬噸；鯉魚潭水庫蓄水率也回歸至7成，舒緩中部旱象。

張峯源說，5月底起，中部地區僅剩台中(含北彰化)地區水情維持黃燈，夜間離峰時段減壓供水(22時至6時)；目前水庫蓄水量、預估下周西南氣流帶來的降雨量，水情應有機會由黃燈調整為綠燈(水情提醒)或藍燈(正常)，但仍以中央旱災應變中心決定為主。

張峯源表示，2年前中部地區百年抗旱的經驗，市府提早啟動因應機制，加強宣導市民配合相關開源節流外，相關單位的整備工作也事先完備待命，對於民生、工業、農灌公共供水適度調配減少衝擊，也感謝市民各項配合節水措施，才能共度難關。