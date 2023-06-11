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全市缺行人空間路權提振無力 民代：建跨局室機機制

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市議員周永鴻指出，市府道安會報多為事故後討論，無法根治行人問題，應建立跨局處機制，檢討行人空間與路權。圖／周永鴻提供
中市議員周永鴻指出，市府道安會報多為事故後討論，無法根治行人問題，應建立跨局處機制，檢討行人空間與路權。圖／周永鴻提供

台灣遭稱「行人地獄」，中市議員周永鴻指出，台中市缺乏行人空間，但市府道安會報多為事故後討論，無法根治行人問題，認為市府應建立跨局處機制，檢討行人空間與路權，才有機會從根本提升行人路權。

市長盧秀燕表示，各局處目標都一致，但因每條路況不同，市府過去4年在財務、經費、人員有限情況下，優先改善學校旁的通學步道，目前已改善95校；另外北區的忠明南路、南屯區的黎明路等人行道也已改善。

周永鴻說，台中缺乏行人空間是全面性問題，大學周邊行人空間，常見遭占用或設計問題，導致學生通行風險增加；原縣區道路也多無人行道，行人需與車爭道，險象環生。

周永鴻表示，警局針對不禮讓行人行為強力執法，用心值得肯定，但不能僅靠警察局執法洗刷惡名，應結合建設、都發、交通、教育局，甚至是新聞局共同處理；周永鴻要求市府，應由市長或副市長，召集各局處盤點行人環境，並共同研議改善方式，避免各局各行其是。

交通局說，已優先檢討、改善行人量大的區域及路口，已就前10大行人肇事路口、各級學校、醫院、商圈等，及公共運輸場站周邊盤查，採退縮行穿線、增設庇護島、行穿線照明燈、行人專用或早開時相等改善措施，分短、中、長期階段完成計畫。

都發局推動騎樓安學及騎樓整平專案計畫，以主要道路、捷運沿線、火車站周邊、商圈及學區等區域周邊騎樓路段優先推動為原則，並以點、線、面方式打通騎樓；截至去年累積完成178條路段，長度約達23萬4615公尺。

都發局說，騎樓整平需透過民眾溝通及參與機制，取得施作共識，市府逐步改善全市騎樓高差及破損鋪面，建構有愛無礙的優質人行空間，推動迄今已執行92條，長度約達13萬7401公尺。

建設局說，2019年迄今，已完成近百所學校通學步道，改善長度33公里，人行道闢建及改善長度達100公里，人行道普及率達64%，並刻正針對10大危險路口進行增加照明等改善，並提報校園週邊交通安全改善（內政部24案、交通部4案），將續與交通局等相關單位，盤點需改善路口，保障行人安全。

人行道 周永鴻 路權

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