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台中港藝中心夏日兒童營開跑 6月25日前報名享優惠

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
兒童 「律動舞鈴營」由媲美太陽馬戲團的舞鈴劇場進行教學，規劃一系列以扯鈴為出發的互動體驗。圖／台中市港區藝術中心提供
兒童 「律動舞鈴營」由媲美太陽馬戲團的舞鈴劇場進行教學，規劃一系列以扯鈴為出發的互動體驗。圖／台中市港區藝術中心提供

暑假將到，台中市港區藝術中心規劃3檔豐富的夏令營課程，包括扯鈴、戲劇、動畫等三種不同型態的營隊活動，邀請國內知名舞鈴劇場、九歌兒童劇團及阿尼馬動畫安排精采課程，活動對象為升小二至升小六的國小學童，即日起開放網路或服務台現場報名，6月25日前報名繳費或1人報名2場次可享優惠價，每場限量40位名額。

台中市文化局表示，這是港區藝術中心闊別3年後，再次於暑假期間推出兒童營隊活動，「律動舞鈴營」由媲美太陽馬戲團的舞鈴劇場進行教學。舞鈴劇場自1986年成立，一群年輕表演藝術家，以扯鈴為圓心，劇場創意為半徑，探索一個全新的表演形式，至今已有超過3千場演出經驗。

舞鈴劇場為台中的孩子規劃一系列以扯鈴為出發的互動體驗，透過跟扯鈴互動、跟音樂互動、跟自己的身體互動及跟同伴互動。

故事繪本創意戲劇營是由九歌兒童劇團的黃翠華團長率領戲劇教師們，運用創意肢體、戲劇遊戲、故事繪本等方法，帶領孩子發揮想像力與創造力，玩聲音、玩表情、開發肢體創意，體驗用不一樣的說、演、玩的故事繪本樂趣。

由阿尼馬動畫帶來「質感色紙拼貼動畫工作坊」，介紹繪本藝術家艾瑞卡爾的創作技法，帶領孩子們運用壓印方式創作色紙，以海線著名景點「高美濕地」的生態環境為主題，引導以濕地的生物做為動畫主角，創作奇妙有創意的角色、美麗的背景，共同發想故事劇本、運用手機或平板的APP逐格拍攝，最後完成一部動畫短片。

兒童故事繪本創意戲劇營是由九歌兒童劇團戲劇教師們，運用創意肢體、戲劇遊戲帶領孩子發揮想像力與創造力。圖／台中市區藝術中心提供
兒童故事繪本創意戲劇營是由九歌兒童劇團戲劇教師們，運用創意肢體、戲劇遊戲帶領孩子發揮想像力與創造力。圖／台中市區藝術中心提供

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