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「台灣收納大王」參加明道中學畢典 吳宜叡：被潑冷水別忘了理想

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
樹德企業董事長吳宜叡勉勵學弟妹要找到自己，並堅定前行。記者黃寅／攝影
樹德企業董事長吳宜叡勉勵學弟妹要找到自己，並堅定前行。記者黃寅／攝影

台中市明道中學昨晚舉辦技職高中畢業典禮，校長汪大久特別邀請到該校美工科畢業、一手打造全台最大觀光工廠「半山夢工廠」的吳宜叡分享他的成功經驗。吳宜叡勉勵學弟妹要找到自己，並堅定前行，千萬不要被人潑了冷水就忘了理想，並認為技職體系非常有前景，也符合現今社會的需求。

吳宜叡是有「台灣收納大王」之稱的樹德企業董事長，該公司1969年創立，自有品牌包括「樹德Shuter」重工收納、「Livinbox」居家文創收納，以及「Oneu」3C智慧收納等，不僅國際知名，也是台灣中小企業成功的縮影。

48歲的吳宜叡，國中就讀宜寧中學初中部的美術加強班，升高中時因喜歡畫畫而捨棄五專和一般高中，選擇明道中學美工科就讀。接著他赴英國巴斯大學(University of Bath)取得設計與行銷雙學位，後來繼續進修，獲得倫敦藝術大學中央聖馬丁藝術學院的工業設計碩士，返台後接下父親吳錦霖的收納事業。

他在南投打造的半山夢工廠是成功的觀光工廠，裡面有美術館和台灣室內最高、21公尺的攀岩牆，去年7月試營運以來，已吸引百萬人次參觀，成為南投新地標。

吳宜叡說，以往會有普通大學優於科技大學的既成印象，但他認為這種印象已和現況不符，因為從台科大等技職體系出來的學生受到企業歡迎就可以得知。而他自己從明道美工科畢業後，出國就讀的英國巴斯大學，也是技職類大學。他也認為，走技職體系才是進入社會的最佳途徑。

他說，電動車、積體電路和軟體設計是未來世界的趨勢，走技職體系的學生都可以朝這些方向努力，像是讀資訊科的學生就可以好好培養自己的軟體設計能力。

吳宜叡說，最重要的是，他期許學弟妹能找到自己，培養獨立思考的能力，相信自己，不須要完全聽父母和師長話，也不要受別人潑冷水而影響，而要依自己的想法堅定前行，未來一定會有所成就。

明道中學邀請校友、樹德企業董事長吳宜叡分享成功經驗。記者黃寅／攝影
明道中學邀請校友、樹德企業董事長吳宜叡分享成功經驗。記者黃寅／攝影

觀光工廠 南投

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