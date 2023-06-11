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啟用不到3個月就搬家 南投水里急診站15日遷新址

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
為提升醫療空間及救護車載運動線等需求，南投「水里鄉急診救護站」6月15日將遷往水里衛生所。圖／南投縣政府提供
為提升醫療空間及救護車載運動線等需求，南投「水里鄉急診救護站」6月15日將遷往水里衛生所。圖／南投縣政府提供

南投偏鄉醫療資源缺乏、就醫不便，為因應水里、信義沿線夜間醫療緊急狀況，衛生局今年3月於水里火車站附近成立急診救護站，至今協助逾70人，成效不錯，但考量救護車停靠、服務空間及動線等需求，15日將遷移至水里鄉衛生所。

南投衛生局指出，水里、信義、集集3鄉鎮逾4萬人口，但礙於地處偏遠無急重症醫院，過去居民有醫療需求得耗費約50分鐘車程至竹山、南投等地，有緊急狀況需就醫時，因救護車程時間長，而錯過了黃金搶救時機，地方反映盼改善。

縣府在彰化基督教醫院及南投基督教醫院協助下，今年3月16日於水里火車站附近成立「水里鄉急診救護站」，作為該區域的急救中繼站，尤其提供夜間即時就近的緊急醫療處置，經醫護團隊評估需要再轉送急救責任醫院，提升急救效能。

衛生局表示，「水里鄉急診救護站」成立近3個月，已協助逾70名患者，其中檢傷1至3級占率7成，有8成患者當場治療後即返家，約2成經初步醫療處置先行穩定病況後轉送醫院，而先行穩定重症病人再協助轉院，有效提高救治效率。

只是，水里鄉急診救護站現有場域不大，外觀猶如一般診所，且鄰近火車站街區，不利救護車停靠及載運患者上下車，經評估考量緊急醫療動線及空間等需求，本月15日將遷移至水里鄉衛生所，以利就醫動線，並提供更寬敞舒適的醫療服務。

衛生局也提醒，水里鄉急診救護站6月15日就遷移至水里鄉衛生所（南投縣水里鄉博愛路205號），服務時間不變，為每天晚上8時30分至隔日上午8時，連絡電話049-2770099，未來將持續引進更多醫療資源進駐，共同為居民健康把關。

「水里鄉急診救護站」今年3月才揭牌，但考量現有服務空間及救護車載運動線等，本月15日將遷往水里衛生所。圖／南投縣政府提供
「水里鄉急診救護站」今年3月才揭牌，但考量現有服務空間及救護車載運動線等，本月15日將遷往水里衛生所。圖／南投縣政府提供

衛生局 南投 患者

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