看過來！端午節當天 彰化縣8鄉鎮市停收垃圾
端午節4天連假，彰化縣環保局公告，6月22日端午節當天，彰化市、芬園鄉、線西鄉、和美鎮、溪湖鎮、北斗鎮、溪州鄉及竹塘鄉暫停收運垃圾，23日僅埔心鄉暫停收運，24日全縣都有收運垃圾，25日則全縣停止收運垃圾，請民眾配合各鄉鎮市垃圾清運時間清運。
彰化縣環保局呼籲民眾，端午節連假基間，並請民眾務必配合，將垃圾打包並將廚餘瀝乾，先行放置家中，不要堆置住家門前，更不要隨意丟棄造成髒亂。如果亂丟垃圾，除了會有民眾檢舉外，環保局並有科技執法蒐證，最高可處以6000元罰鍰。
依民間習俗，端午節都要拜祖先，加上長達四天連假，民眾居家垃圾量會激增。環保局提醒民眾，過去常有一些錯誤分類的物品，包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池與行動電源、滅火器及瓦斯桶等，應正確處理後，再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，切勿直接丟入垃圾車中，以確保民眾自身及清潔隊員的安全，減少不必要的意外發生。
環保局表示，端午節連假期間，各鄉鎮市公所清潔隊垃圾清運資料，民眾可透過各公所網站或臉書查詢。
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