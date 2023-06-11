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看過來！端午節當天 彰化縣8鄉鎮市停收垃圾

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
依民間習俗，端午節多會拜祖先，彰化環保局呼籲民眾不要將金紙或香灰餘燼往垃圾車丟，彰化市就曾發生在垃圾車壓縮時爆開，金紙灰燼飛揚狀況，危及清潔人員及過往人車、住家安全 。本報資料照片
依民間習俗，端午節多會拜祖先，彰化環保局呼籲民眾不要將金紙或香灰餘燼往垃圾車丟，彰化市就曾發生在垃圾車壓縮時爆開，金紙灰燼飛揚狀況，危及清潔人員及過往人車、住家安全 。本報資料照片

端午節4天連假，彰化縣環保局公告，6月22日端午節當天，彰化市、芬園鄉、線西鄉、和美鎮、溪湖鎮、北斗鎮、溪州鄉及竹塘鄉暫停收運垃圾，23日僅埔心鄉暫停收運，24日全縣都有收運垃圾，25日則全縣停止收運垃圾，請民眾配合各鄉鎮市垃圾清運時間清運。

彰化縣環保局呼籲民眾，端午節連假基間，並請民眾務必配合，將垃圾打包並將廚餘瀝乾，先行放置家中，不要堆置住家門前，更不要隨意丟棄造成髒亂。如果亂丟垃圾，除了會有民眾檢舉外，環保局並有科技執法蒐證，最高可處以6000元罰鍰。

依民間習俗，端午節都要拜祖先，加上長達四天連假，民眾居家垃圾量會激增。環保局提醒民眾，過去常有一些錯誤分類的物品，包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池與行動電源、滅火器及瓦斯桶等，應正確處理後，再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，切勿直接丟入垃圾車中，以確保民眾自身及清潔隊員的安全，減少不必要的意外發生。

環保局表示，端午節連假期間，各鄉鎮市公所清潔隊垃圾清運資料，民眾可透過各公所網站或臉書查詢。

端午節四天連假，彰化縣環保局公告各鄉鎮市垃圾清運時間。圖／彰化縣環保局提供
端午節四天連假，彰化縣環保局公告各鄉鎮市垃圾清運時間。圖／彰化縣環保局提供

端午節 連假

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