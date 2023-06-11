影／中社花市上千株波波球圓滾滾 國內外遊客拍滿逛足
台中后里中社觀光花市種植450坪波波球「地膚草」，今年種5000株，第一批1500株波波球現正值觀賞期，圓滾滾、毛茸茸的外觀很吸睛，吸引國內外遊客觀賞，二名馬來西亞女遊客在波波球園區拍照，她們說這片園區很療癒，很好拍。
中社觀光花市負責農友賴啟文表示，中社種植的波波球，是從日本進口「地膚草」的種子栽植而成，無須人工修剪，完全自然成型，非靠人工修剪成圓形的灌木，假冒的「波波球」。
中社花市今年種植5000株波波球，第一批有1500株已呈現翠綠亮色，圓滾滾毛茸茸的外觀，成為目前吸睛景觀，他表示，目前中社花市在第三花海區共種植450坪的波波球，分3批種植，約可持續2個月，待其形狀變化才翻耕，重新種植，整個波波球觀賞期可持續到今年10月。
波波球因顏色翠綠，成為民眾拍照打卡的新景點，今天更有許多國外遊客到場賞花。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言