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影／中社花市上千株波波球圓滾滾 國內外遊客拍滿逛足

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中社花市的波波球外形圓滾滾，吸引國內外遊客參觀。記者游振昇／攝影
中社花市的波波球外形圓滾滾，吸引國內外遊客參觀。記者游振昇／攝影

台中后里中社觀光花市種植450坪波波球「地膚草」，今年種5000株，第一批1500株波波球現正值觀賞期，圓滾滾、毛茸茸的外觀很吸睛，吸引國內外遊客觀賞，二名馬來西亞女遊客在波波球園區拍照，她們說這片園區很療癒，很好拍。

中社觀光花市負責農友賴啟文表示，中社種植的波波球，是從日本進口「地膚草」的種子栽植而成，無須人工修剪，完全自然成型，非靠人工修剪成圓形的灌木，假冒的「波波球」。

中社花市今年種植5000株波波球，第一批有1500株已呈現翠綠亮色，圓滾滾毛茸茸的外觀，成為目前吸睛景觀，他表示，目前中社花市在第三花海區共種植450坪的波波球，分3批種植，約可持續2個月，待其形狀變化才翻耕，重新種植，整個波波球觀賞期可持續到今年10月。

波波球因顏色翠綠，成為民眾拍照打卡的新景點，今天更有許多國外遊客到場賞花。

中社花市的波波球外形圓滾滾，吸引國內外遊客參觀。記者游振昇／攝影
中社花市的波波球外形圓滾滾，吸引國內外遊客參觀。記者游振昇／攝影
中社花市的波波球外形圓滾滾，吸引國內外遊客參觀。記者游振昇／攝影
中社花市的波波球外形圓滾滾，吸引國內外遊客參觀。記者游振昇／攝影

馬來西亞 日本

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