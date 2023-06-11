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偏鄉計程車不足 南投敬老卡恐無車可搭

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣計程車集中在南投、埔里、草屯，議員擔心偏鄉老人用敬老愛心卡搭計程車仍不方便。記者江良誠／攝影
南投縣計程車集中在南投、埔里、草屯，議員擔心偏鄉老人用敬老愛心卡搭計程車仍不方便。記者江良誠／攝影

南投縣府去年底開放敬老愛心卡搭計程車，但議員沈夙崢認為，提供敬老卡服務的計程車才50多輛，集中在埔里、南投、草屯等地，偏鄉老人要搭到很困難。南投縣社勞處表示，已和衛星計程車隊簽約成立車隊，預約後業者不得拒載，後續檢討執行成效，讓搭車更方便。

沈夙崢說，南投縣大眾運輸系統不方便，縣府去年推動敬老卡搭乘計程車、幸福巴士2.0、擴大台灣好行等措施，讓南投交通更完善，偏鄉老人相當期待。

不過，議員批評，加入敬老卡的計程車數量少，集中在草屯、埔里、南投等市鎮，部分鄉鎮僅有1輛，欠缺誘因，像是搭計程車從集集到南投市就醫，回程空車沒利潤，怎會配合政策？

南投縣社勞處表示，南投敬老卡發行7.5萬張，可搭乘13家客運或國光客運，使用率低；擴大搭乘計程車後，與台中5大車隊簽約，有3700多輛計程車可搭乘，在中部縣市都可使用。

縣內計程車數量280多輛，提供敬老卡服務有50多輛，縣府最近和台中干城衛星車隊合作，成立南投車隊就近服務，縣府提供刷卡設備，車隊提供電話和APP預約，透過社區教導老人家使用預約系統，預約計程車後，業者不得拒絕，縣府也會輔導車隊在各鄉鎮駐點。

社勞處長林志忠說，計程車也是大眾運輸系統，初步推動敬老卡服務，業者和乘客都要適應，縣府也會定期檢討執行成效，甚至納入多元計程車，讓老人家搭乘大眾運輸系統更便利。

計程車 南投 偏鄉

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