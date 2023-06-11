彰化鬧區停車場標示不清 消費者成冤大頭

彰化鬧區停車場少收費高，業者還玩文字遊戲，有民眾入場12分鐘被收費80元，用小字體標示誤導消費者，還超出核定費率；有機車停3天被收上千元，竟是收費系統未設定收費上限。消費者大嘆若傻傻付錢，就成了冤大頭。

議員楊子賢說，彰化車站旁的民營停車場，機車每小時20元、半天12小時優惠60元，有民眾停了2天多，原以為每天120元，頂多繳300元，沒想到被收1080元，原來系統沒設定收費上限。民眾被多收錢，最後雖可登記退費，但有多少人被騙，難以查證。

彰化市旭光西路某停車場，有駕駛停車12分鐘，被收費80元，氣得上網爆料。楊子賢說，該場以小字體標明每半小時40元，以及「第1小時以每小時收費」，有誤導嫌疑；該場核定收費每小時60元，半小時40元已超過標準。

議員藍駿宇表示，停車收費標示不清，造成民眾混淆。鹿港親民路停車場核定費率計時100元、計次200元，實際標示半小時收15元，假日半小時50元；鹿港中正路停車場以小字標示每30分鐘25元、假日30元，換算每小時收費50、60元，而且未標示當日收費上限200元，都有混淆嫌疑。

議員表示，停車場業者不清楚標示，甚至不依核定費率收費，應列入「黑名單」，加強稽查開罰，屢犯者應重罰、拒絕發照。

議員指出，收費標示有的寫每30分鐘、有的寫每小時，建議統一標示費率單位，以免造成民眾混淆。

交通處長許俊宏表示，停車場業者未依登記標準、標示收費，依法開罰，今年已開罰彰化市2停車場，並將針對全縣停車場標示加強稽查，違規者開罰；至於是否統一標示費率單位，將研擬後再決定。