台中境內月票 市民早鳥價199元

北中南生活圈通勤月票7月上路，台中市長盧秀燕昨天宣布，中彰投苗交通月票15日起預售，並祭出「市民專享」早鳥優惠，15至30日市民購買台中市境內定期票，原價每月299元，早鳥價只要199元，購買後1個月內啟用，可無限次搭乘捷運、公車、鐵路等，讓民眾有感省錢。

三大生活圈月票包括基北北桃1200元，中彰投苗分4種，包含全區非市民卡999元、全區市民卡699元，境內市民卡299元、境內非市民卡599元；南高屏全區999元，高雄境內399元，台南、屏東境內含臺鐵399元（不含台鐵299元）。

盧秀燕表示，鼓勵使用公共運輸，15日至30日預購期間，台中市境內市民卡199元早鳥優惠，可無限次搭乘大眾運輸，包括台中市境內捷運、台鐵、市區客運及前30分鐘免費的公共自行車，減輕市民荷包負擔。

交通局長葉昭甫說，台中市民專屬的早鳥月票，可在全市29個區公所、捷運綠線18個車站購買，7月1日定期票上路後，台鐵車站也可購買；中彰投苗區域有140處購票地點。

葉昭甫表示，定期票採電子票證實體卡，可持任一全票電子票證，到指定地點購買；購買台中境內的市民方案，先綁定「市民限定」。

交通局表示，通勤月票上路後，初估台中境內每月3.5萬人、中彰投苗有4萬人使用，共有7.5萬人，市府預估每年補貼5.8億元。