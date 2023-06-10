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南投計程車集中3鎮市 偏鄉老人敬老卡就怕無車可搭

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣計程車集中在南投、埔里、草屯，議員擔心偏鄉老人用敬老愛心卡搭計程車仍不方便。記者江良誠／攝影
南投縣計程車集中在南投、埔里、草屯，議員擔心偏鄉老人用敬老愛心卡搭計程車仍不方便。記者江良誠／攝影

南投縣改善老人搭車需求，去年底開放敬老愛心卡搭乘計程車。縣議員沈夙崢認為，南投縣計程車提供敬老愛心卡服務僅50多輛，且集中在埔里、南投、草屯，偏鄉老人要搭到計程車相當困難。南投縣社勞處表示，已經和衛星計程車隊簽約成立南投車隊，預約後業者不得拒載，並檢討執行成效，讓老人家搭車更方便。

沈夙崢說，交通是南投縣發展瓶頸，大眾運輸系統不夠方便，也是南投人口外流原因。縣府去年推動敬老卡搭乘計程車、幸福巴士2.0、擴大台灣好行等措施，希望大眾運輸系統可以相互配合，讓南投交通更完善，也讓不少偏鄉老人相當期待。

然而，去就她所知參與敬老愛心卡的計程車數量不多，且縣內計程車集中在草屯、埔里、南投市，部分鄉鎮僅有1輛計程車，沒有足夠誘因，計程車司機沒有意願參與。例如，老人家搭計程車從集集到南投市就醫，計程車回程空車，司機沒利潤，怎麼會配合縣府政策？

南投縣社勞處表示，南投敬老愛心卡發行7萬5千多張，可搭乘13家客運或國光客運，使用率低。縣府擴大敬老愛心卡搭乘計程車，並和台中五大車隊簽約，共有3700多輛計程車可搭乘，在中部縣市都可使用。

至於縣內計程車數量280多輛，提供敬老愛心卡服務的有50多輛，縣府最近和台中干城衛星車隊合作，成立南投車隊就近提供服務，縣府提供刷卡設備，車隊提供電話和APP預約，透過社區教導老人家使用預約系統，預約計程車後，業者不得拒絕，縣府也會輔導車隊在各鄉鎮駐點。

社勞處長林志忠說，計程車也是大眾運輸系統，初步推動敬老愛心卡服務業者和乘客都要適應，縣府也會定期檢討執行成效，廣納民眾建議，甚至納入多元計程車，讓老人家搭乘大眾運輸系統更便利。

計程車 南投 愛心

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