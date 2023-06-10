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惠明視障公益音樂會 盼讓大眾看見尋光鬥士

中央社／ 台中10日電

台中市惠明視障者教養院多名院生組成樂團，今天在台中港區藝術中心舉辦「打開我的眼」公益音樂會，希望透過他們的故事及表演，讓社會各界看到這群在黑暗視界中尋光的鬥士們。

「打開我的眼」公益音樂會由淨光素食店業者蘇勝忠發起舉辦，他今天接受中央社記者訪問時表示，在全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，許多人都感受到生命的脆弱性，透過認識視障表演者，可以一同感受視覺受侷限的生命，仍然有絢爛熱情與火花。

音樂會今天下午在台中市港區藝術中心演藝廳舉辦，演出者包括呂文貴、蔡哲沅、李家敏、林偉智、許舒閔、蘇芳儀、王展偉等惠明樂團成員，以多種樂器表演20首國台語經典曲目，售票收入將全數捐助惠明視障者教養院。

惠明視障者教養院院長甘淑娟表示，教養院透過音樂教育輔助院生早期療育，也讓他們可以放下心防，進而透過音樂找回自信，並組成樂團走出戶外與大眾互動。

甘淑娟說，教養院目前有90名院生，希望透過孩子的故事及表演，讓社會各界看到這群在黑暗視界中尋光的鬥士們，也歡迎各界愛心人士持續關注，帶給這群多重障礙的孩子們一點希望的微光。

視障 音樂會 樂團

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