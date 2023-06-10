茶葉滯銷嚴重 南投縣長許淑華7月組團赴大陸行銷農產

南投縣鹿谷鄉農會、凍頂合作社今天舉辦春茶展售，縣長許淑華到場頒獎，感謝農會及合作社強化產地履歷及安全檢驗，提供消費者優質好茶。許淑華並宣布，她將在7月組團到大陸行銷南投好茶和優質農產，協助農友打開海外市場，創造更大商機。

南投縣是最大茶葉產地，鹿谷鄉凍頂烏龍茶海內外馳名。這三年受疫情影響，南投各茶葉產區面臨滯銷壓力。去年冬季長期乾旱，導致南投縣茶區旱災嚴重，幸好最近降雨增加，讓整體春茶品質、產量維持去年水準。

鹿谷鄉農會有4779件茶樣參賽，凍頂合作社區烏龍茶組及新品種組也有1246件參賽，經過激烈競爭及嚴格評選，各有2704件及921件入圍，今天在鹿谷鄉農會茶業中心及鹿谷假日茶市展售，吸引許多民眾上山買好茶。縣長許淑華頒贈特等獎匾額，鹿谷農會特等獎得主是錢儒良及凍頂合作社烏龍茶組及新品種組特等茶王獎則是魏春鵬、柯茂生。

許淑華說，鹿谷鄉農會為杜絕進口低劣茶葉混充，率先實施產地鑑定多重元素分析及DAN品種鑑定，揪出摻混非青心烏龍或臺茶20號品種並加以淘汰，為茶葉品質嚴格把關，讓全台各地茶賽效法採用。今天的展售會上各攤位幾乎都銷售一空，可見鹿谷農會和凍頂合作社的努力，讓消費者對南投好茶更有信心。