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扛不住了！彰化家扶調高認養金 二林喜樂工場周休三日

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化家扶中心從本月起調高被認養兒少的認養金分數，希望幫助兒少安心求學，圖為彰化家扶母親節活動教兒少感念親恩。圖／本報資料照片
彰化家扶中心從本月起調高被認養兒少的認養金分數，希望幫助兒少安心求學，圖為彰化家扶母親節活動教兒少感念親恩。圖／本報資料照片

通膨壓力衝擊社福機構，彰化家扶中心從本月起調高每一名被認養兒少的認養數，原本最多兩分認養費資助一名弱勢兒少，改為最多4分認養費幫一名兒少；向來熱賣的二林喜樂保育院「喜樂水餃」出現庫存，庇護工場本月起實施周休3日。

彰化家扶中心主人王震光今天說，物價上漲的通膨壓力讓弱勢家庭更加省吃儉用，如果家庭基本生活條件無法得到滿足，兒少很難安心念書，有些讀國、高中少年須在校工讀，或高中職生改念夜校半工半讀，家扶中心認為教育是翻轉弱勢兒少的契機，決定全面增加每一兒少的認養金分數。

王震光說，每一國內認養金1千元，按照家扶規定150元作為行政費用，兒少領取850元，早年一分認養金資助1名兒少，因近年物價上升，多年前改為最多兩分認養金資助1名兒少，去年通膨壓力明顯高升，受扶助家庭實在撐不住，本（6）月起再調整為最多4分認養金資助1名兒少，弱勢兒少依家境現況，每人增加生活扶助金850元至2250元。

二林喜樂保育院同樣感受通膨壓力，雖未統計今年度到目前的捐款金額短少，但已發現各界捐贈物資少於新冠疫情發生前，即使疫情降級也不再三不五時有社團企業或個人登門捐贈物資。

二林喜樂保育院長林玉嫦表示，二林喜樂水餃是保育院的主力產品，水餃是日常生活主食，喜樂水餃難敵物價波動，去年每包130元調整為150元，得到支持者體諒和接受，銷售量正常，今年5月起各販售點沒如往常進貨，導致庇護工廠開始出現存貨，本月起實施周休3日以免存貨過多，喜樂保育院考量舉辦行銷活動請社會大眾支持身障者就業。

認養 水餃 通膨

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