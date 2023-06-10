彰化摸蛤嘸洗褲 文蛤產地價便宜要買要快

彰化寶貝文蛤節暨海陸雙寶（漢寶．福寶）產業活動，今天在福寶村的福寶漂流光座標熱鬧登場，約2600名親子體驗挖文蛤、喝鮮奶的樂趣，今年文蛤產地價格比去年每台斤便宜約10元，民眾不忘把握採買良機，這個周休二日大啖文蛤餐。

今天活動內容豐富，包括淨海敬海、濕地風光、摸文蛤等體驗，及攤位尋寶、牛奶品嘗、在地農漁產品市集推廣，漁業署研究員鄭淑文、彰化縣養殖協會理事長洪錫原、常務監事洪富家、總幹事楊福錦，彰化區漁會總幹事陳諸讚、秘書洪ㄧ平、秘書林嘉賓，和福興鄉福寶村長黃耀輝、福寶社區理事長蘇麗香主持開幕式，縣長王惠美也到場，開幕後和民眾走入潮間帶「摸蛤」。

彰化潮間帶文蛤大多為養殖蛤，少數野生蛤，今天親子挖掘養殖蛤，艷陽高照又雙手、雙腳沾滿泥巴但非常開心，每挖到文蛤都高興大叫「挖到了」。彰化養殖漁業發展協會理事長楊福景說，文蛤零售價被哄抬導致消費疲軟，產地池邊批發價每台斤45至50元，比去年同期便宜10元，民眾可多買價廉物美的文蛤，煮湯快炒或燉飯都很適合。

縣政府農業處指出，彰化縣共有漢寶、王功及永興3個養殖漁業生產區，文蛤養殖面積1279公頃、年產量6409公噸、產值約3.8億元，排名全國第三，彰化縣的乳牛數量及生乳產量都是全國第一，全國4瓶鮮奶就有一對來自彰化縣，縣內50%的乳牛養在福興鄉，福興酪農50戶，飼養1萬5700頭乳牛，縣政府近年在沿海漁鄉投入軟硬體建設約3億2千多萬元，期盼健全漁業經營環境，讓漁民收益更好。