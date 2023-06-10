中市境內通勤月票全國最便宜 6月15日起早鳥預售只要199元

北中南三大生活圈通勤月票7月1日上路，台中市長盧秀燕今日在台中捷運市政府站舉行記者會，宣布交通月票將於6月15日起開始預售，並祭出「市民專享」的五星級早鳥優惠，6月15至30日台中市民購買市境內定期票，原價每月299元，只要199元，現省100元，購買後1個月內須啟用，平均每日無限次搭車只要銅板價，讓民眾「有省錢」（台語）。

三大生活圈包括，基北北桃1200元，中彰投苗（台中市民卡699元、非台中市民卡999元、台中市境內台中市民卡299元、台中市境內非台中市民卡599元）、南高屏999元（台南市境內不含台鐵299元、含台鐵399元、高雄市境內399、屏東縣境內含台鐵399元、不含台鐵299元）。

盧秀燕表示，為鼓勵民眾使用公共運輸，在6月15日至30日預購期間，推出台中市境內199元的市民限定早鳥優惠，市民持交通月票，可以無限次搭乘大眾運輸工具，適用運具包括台中市境內捷運、台鐵、市區客運及公共自行車（前30分鐘免費），讓市民行的便利之外，也減輕荷包負擔。

交通局長葉昭甫說，台中市民專屬的預購市民早鳥優惠199方案地點，包含台中市29個區公所、捷運綠線全線18個車站。7月1日定期票正式上路後，購買定期票地點擴大加入台鐵車站，屆時台中境內共有72處，中彰投苗區域共有140處可以購買定期票。

葉昭甫指出，初期定期票方案，將採電子票證乘車的實體卡定期票，民眾可持任一全票電子票證，先加值足額可購買定期票的金額至指定地點臨櫃購買；另要購買台中境內的市民方案，該電子票證需先完成「市民限定」的綁卡，建議民眾可持先前已綁定完成「市民限定」綁卡的全票電子票證，直接前往購買定期票，省時又方便。