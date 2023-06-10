快訊

性騷鍾沛君承諾戒酒！網挖朱學恆直播狂喝香檳 痛批：滿嘴謊言

今明2天濕又熱！未來2周慎防豪大雨 專家：天氣最糟糕的一段時間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安農香腸、新社菇包成愛心粽 飄香傳愛9年

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市大安區農會在端午佳節前夕，農會邀集家政班媽媽好手藝，將愛包成900顆獨一無二的「安農愛心肉粽」，連續9年致贈愛心肉粽給轄內298位弱勢長者，獻上端午佳節祝福。圖／台中市大安區農會提供
台中市大安區農會在端午佳節前夕，農會邀集家政班媽媽好手藝，將愛包成900顆獨一無二的「安農愛心肉粽」，連續9年致贈愛心肉粽給轄內298位弱勢長者，獻上端午佳節祝福。圖／台中市大安區農會提供

台中市大安區農會以香腸聞名，在端午佳節前夕，農會邀集家政班媽媽好手藝，以大安農會香腸、新社鈕扣菇、麻竹筍與阿嬤手工日曬菜脯作為陷料，將愛包成900顆獨一無二的「安農愛心肉粽」；昨由農會總幹事蔡建宗等人，連續9年致贈愛心肉粽給轄內298位弱勢長者，提早獻上端午佳節祝福。

為了讓獨居長輩也能過個溫馨的端午節，大安區農會已連續9年在端午佳節前夕捐愛心送肉粽，關懷獨居弱勢老人，發揮安農「安心呷‧農為您，共好和公益」精神。

昨天上午，農會理事長陳蓮章、常務監事黃明榮及總幹事蔡建宗與大安區公所課長柳醒儒走訪大安區，拜訪許聰明老先生，並贈送安農愛心粽，提早祝福許老先生端午接節快樂。

蔡建宗透露，其實大安區農會沒有生產肉粽這食品，愛心肉粽是採用生產履歷肉品，邀請一群包粽40多年豐富經驗的農會家政媽媽，包出顆顆米飯Q彈、內餡實在的肉粽，可說是端午節的限定商品。

內餡有安農香腸、新社鈕扣菇、糯米、麻竹筍及阿嬤手工日曬菜脯等食材，與華山基金天使站等幹部配合幫忙，讓這項愛心工作順利完成。

農會根據華山基金會大安愛心天使站名單，將愛心粽分發大安、大甲、外埔、清水、梧棲五地區共298位獨居弱勢老人，每位3顆肉粽，共計900顆肉粽，讓弱勢族群感受到溫暖。

台中市大安區農會在端午佳節前夕，農會邀集家政班媽媽好手藝，將愛包成900顆獨一無二的「安農愛心肉粽」，連續9年致贈愛心肉粽給轄內298位弱勢長者，獻上端午佳節祝福。圖／台中市大安區農會提供
台中市大安區農會在端午佳節前夕，農會邀集家政班媽媽好手藝，將愛包成900顆獨一無二的「安農愛心肉粽」，連續9年致贈愛心肉粽給轄內298位弱勢長者，獻上端午佳節祝福。圖／台中市大安區農會提供

農會 愛心 獨居

延伸閱讀

「書香．粽香」慈善家孫先生幫助弱勢做公益慶端午

彰化最幸福村5月發健保補助金 今天送端午禮物

劍湖山世界歡樂慶端午 生日有「5」門票最低0元起

竹市「阿華純米食」肉粽遭檢出防腐劑 衛生局裁罰

相關新聞

安農香腸、新社菇包成愛心粽 飄香傳愛9年

台中市大安區農會以香腸聞名，在端午佳節前夕，農會邀集家政班媽媽好手藝，以大安農會香腸、新社鈕扣菇、麻竹筍與阿嬤手工日曬菜...

交友公司糾紛暴增 契約藏陷阱

坊間交友公司介紹男女認識，傳出不少人遭詐騙簽下高額契約，向議員投訴「談戀愛好貴」。議員表示，有受害者被約去交友公司喝咖啡...

中市第二波物調券 20日開賣

台中市振興經濟推出物調券，用200元購買可兌換400元商品，5月底首波兌換瞬間秒殺，但挨批未能雨露均霑。台中物調券6月2...

彰化70年西服店熄燈 牙醫兒接手將改建診所

彰化市「丸曾西服」是許多彰化人的回憶，半世紀老建物將拆除重建，10日西服店吹熄燈號。老闆娘陳麗絲說，早期盛況空前，過年前...

國慶焰火移師台中梧棲

暌違9年，國慶焰火今年移師台中，初步規劃在梧棲漁港舉行。 市長盧秀燕指出，市府有爭取，國慶籌備委員會秘書長花敬群也於日前...

彰化知名西服店熄燈號 最後一天每件500元回饋鄉親

彰化市「丸曾西服」是許多彰化人的回憶，但50年的老建物將拆除重建，明天10日將熄燈號，老闆娘陳麗絲說，早期每當過年前，他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦