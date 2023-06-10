安農香腸、新社菇包成愛心粽 飄香傳愛9年

台中市大安區農會以香腸聞名，在端午佳節前夕，農會邀集家政班媽媽好手藝，以大安農會香腸、新社鈕扣菇、麻竹筍與阿嬤手工日曬菜脯作為陷料，將愛包成900顆獨一無二的「安農愛心肉粽」；昨由農會總幹事蔡建宗等人，連續9年致贈愛心肉粽給轄內298位弱勢長者，提早獻上端午佳節祝福。

為了讓獨居長輩也能過個溫馨的端午節，大安區農會已連續9年在端午佳節前夕捐愛心送肉粽，關懷獨居弱勢老人，發揮安農「安心呷‧農為您，共好和公益」精神。

昨天上午，農會理事長陳蓮章、常務監事黃明榮及總幹事蔡建宗與大安區公所課長柳醒儒走訪大安區，拜訪許聰明老先生，並贈送安農愛心粽，提早祝福許老先生端午接節快樂。

蔡建宗透露，其實大安區農會沒有生產肉粽這食品，愛心肉粽是採用生產履歷肉品，邀請一群包粽40多年豐富經驗的農會家政媽媽，包出顆顆米飯Q彈、內餡實在的肉粽，可說是端午節的限定商品。

內餡有安農香腸、新社鈕扣菇、糯米、麻竹筍及阿嬤手工日曬菜脯等食材，與華山基金天使站等幹部配合幫忙，讓這項愛心工作順利完成。